Anticipazioni TV: La Promessa in onda dal 15 al 21 Giugno 2025 su Rete4

Le trame della soap opera “La Promessa” continuano a catturare l’attenzione del pubblico, con eventi sempre più intriganti e colpi di scena. Nella settimana dal 15 al 21 giugno 2025, i telespettatori possono aspettarsi sviluppi significativi nelle vite dei protagonisti. La soap va in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete4, offrendo un mix di emozioni e drammi che tiene incollati gli spettatori allo schermo.

Domenica 15 Giugno 2025: Rivelazioni e Preoccupazioni

La settimana inizia con tensioni tra i personaggi principali. Simona, spinta dalla curiosità, chiede a Vera di rivelarle la verità, supportata da Candela, che le ricorda che Lope ha già svelato dettagli sulla sua identità. Nel frattempo, Teresa prova un forte spavento quando si imbatte in una foto di Marcelo su un giornale, portando a una decisione impulsiva di strappare le pagine da tutte le copie presenti nel palazzo. Don Alonso, preoccupato per le condizioni di Don Romulo, desidera intervenire per aiutarlo, mentre Cruz, nonostante le insistenze del maggiordomo, rifiuta di reintegrare Pia nel suo ruolo.

Lunedì 16 Giugno 2025: Visita in Carcere e Nuove Intenzioni

Manuel decide di visitare Don Romulo in carcere e si rende conto che il maggiordomo sta subendo trattamenti severi da parte dei carcerieri. Questo incontro lo spinge a confidarsi con Jana, rivelandole anche la sua intenzione di portarla a una merenda con amici. Sebbene felice di trascorrere del tempo con Manuel, Jana appare turbata dalla situazione di Don Romulo. Manuel, colpito dalla sofferenza del maggiordomo, si impegna a trovare un modo per liberarlo. Nel frattempo, Ayala comunica a Margarita che la data del loro matrimonio è stata fissata, mentre Don Ricardo rimprovera Petra per la scarsa pulizia della camera del conte.

Martedì 17 Giugno 2025: Legami di Famiglia e Sospetti

Julia confida a Martina un’importante scoperta: Jana è la sorella di Curro. La marchesina fatica a credere a questa rivelazione, ma decide di non lasciarsi sopraffare e si offre di aiutare Jana. Insieme a Manuel, decidono di donare alcuni abiti appartenuti a Leonor affinché Jana possa partecipare alla merenda con gli amici. Tuttavia, Margarita inizia a nutrire dubbi sul suo futuro matrimonio, riflettendo sulle sue scelte.

Mercoledì 18 Giugno 2025: Accuse e Tradimenti

Burdina è convinto di avere prove sufficienti per accusare Don Romulo dell’omicidio di Don Gregorio. Vera, delusa dalla rivelazione di Lope, si sente tradita e teme per la sua sicurezza, nonostante le promesse delle cuoche di mantenere il segreto. Don Ricardo cerca di convincere Alonso a ignorare le pressioni della marchesa e a reintegrare Pia, mentre Teresa e Marcelo affrontano il rischio di distruggere tutte le copie del giornale con la foto di Marcelo.

Giovedì 19 Giugno 2025: Scandali e Decisioni

Catalina decide di allontanare Pelayo dalla tenuta senza spiegazioni, ma lui rivela alla famiglia de Luján che la marchesina è incinta. Costretta ad ammettere la verità, Catalina trova in Pelayo un alleato, che si offre di proteggere la sua reputazione fingendo di essere il padre del bambino. Nel frattempo, Manuel scopre che la merenda organizzata da Jacobo è stata annullata, e Lope cerca di riconciliarsi con Vera, che però è decisa a chiudere definitivamente con lui. Marcelo, intanto, inizia a integrarsi nel gruppo di lavoro.

Venerdì 20 Giugno 2025: Ricerche e Rivelazioni

Santos, partito per cercare informazioni su sua madre, torna a casa dopo aver ottenuto solo dettagli vaghi e confusi. Si rende conto che Don Ricardo lo ha ingannato riguardo alle sue origini. Manuel comunica ai suoi genitori la sua intenzione di far trasferire Jana nei piani nobili della tenuta e ribadisce il desiderio di sposarla, nonostante le reazioni furiose di Don Alonso e Cruz.

Sabato 21 Giugno 2025: Decisioni Drastiche e Nuove Dinamiche

Vera decide di dimettersi e inizia a organizzare la sua partenza dalla tenuta, mentre Lope cerca di fermarla. Margarita, insoddisfatta del suo futuro marito, inizia a indagare sul suo passato. Maria comincia a vedere Marcelo sotto una nuova luce, e Simona e Candela notano il cambiamento. Cruz e Don Alonso, preoccupati per la situazione di Catalina e Manuel, cercano una soluzione per evitare uno scandalo legato alla gravidanza. Jana visita Don Romulo in carcere e si rende conto delle gravi condizioni in cui si trova, evidenziando le ripercussioni fisiche e mentali del suo trattamento.

La soap “La Promessa” continua a tenere alta l’attenzione del pubblico, con trame avvincenti e colpi di scena che promettono di intrattenere gli spettatori anche nei prossimi episodi.

