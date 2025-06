Anticipazioni TV: La promessa, gli eventi del 10 giugno 2025 su Rete4

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le attese anticipazioni della soap opera La Promessa ci portano a scoprire gli sviluppi dell’episodio in onda il 10 giugno 2025 su Rete4. In questo episodio, le tensioni tra i personaggi principali si intensificano, con Cruz che rimprovera Don Alonso per la sua condotta nei confronti di Jana. Nel frattempo, Pia si impegna a riottenere il suo lavoro alla tenuta, ma si trova subito a dover affrontare l’ostilità di Petra.

Cruz e Don Alonso: un confronto acceso

Nella puntata de La Promessa prevista per il 10 giugno 2025, alle 19.40 su Rete4, Cruz esprime la sua frustrazione nei confronti di Don Alonso, accusandolo di aver agito con imprudenza. Le anticipazioni rivelano che la marchesa non approva affatto il comportamento del marito, il quale ha provocato l’irritazione di Jana, complicando ulteriormente la situazione. Nonostante le divergenze tra i due marchesi, entrambi comprendono l’importanza di unire le forze per cercare di scagionare Manuel, il giovane coinvolto in una serie di interrogatori da parte del sergente Burdina, che sembra sempre più convinto della sua colpevolezza.

Cruz, consapevole delle conseguenze delle azioni di Don Alonso, sottolinea la necessità di agire con maggiore cautela. La tensione tra i marchesi è palpabile, e il loro dialogo si concentra sulla strategia da adottare per affrontare la situazione con Jana e Manuel. La marchesa è determinata a trovare un modo per risolvere la questione senza alimentare ulteriormente il risentimento di Jana, che sembra sempre più legata a Manuel.

Pia e la sua lotta per il lavoro

Nel frattempo, Pia decide di tornare a La Promessa con l’intento di riottenere il suo posto di lavoro. Tuttavia, il suo ritorno non è accolto con entusiasmo, in particolare da Petra, che ha sempre nutrito un certo risentimento nei suoi confronti. La tensione tra le due donne è palpabile, e il confronto si trasforma in uno scontro diretto. Petra, furiosa per non essere stata informata delle manovre di Pia e Don Romulo, non perde occasione per far pesare il suo disappunto.

Il maggiordomo, Don Romulo, cerca di giustificare la sua omertà, evidenziando l’affinità tra Pia e Don Gregorio, che rende difficile la fiducia reciproca. Questo scontro tra Pia e Petra mette in evidenza le dinamiche di potere all’interno della tenuta, dove le rivalità personali si intrecciano con le questioni lavorative. Nel frattempo, Curro si fa portavoce delle preoccupazioni di Jana, cercando di consolarla in un momento di grande incertezza per il suo amore.

Catalina e la rivelazione della gravidanza

Un altro importante sviluppo riguarda Catalina, che si trova di fronte a una decisione difficile. La marchesina attende notizie da Pelayo riguardo alla loro relazione e decide di confidarsi con Simona, rivelandole di essere incinta. La reazione di Simona è di sorpresa, e la cuoca esorta Catalina a riconciliarsi immediatamente con il suo fidanzato. Questo momento di vulnerabilità per Catalina mette in luce le pressioni sociali e personali che affronta, mentre cerca di navigare le complessità della sua vita sentimentale.

Nel frattempo, Petra e Don Ricardo discutono della madre di Santos, un argomento avvolto nel mistero che continua a suscitare interrogativi. Pia, desiderosa di capire se Petra possa perdonarla, decide di affrontarla direttamente per chiarire la situazione. Questo confronto tra le due donne potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro di Pia a La Promessa.

Le anticipazioni settimanali de La promessa

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 su Rete4. Le anticipazioni per la settimana dall’8 al 14 giugno 2025 promettono ulteriori colpi di scena e sviluppi intriganti, mantenendo alta l’attenzione dei telespettatori. Con le tensioni tra i personaggi che si intensificano e le relazioni che si complicano, il pubblico è pronto a seguire le avventure e le disavventure di Cruz, Don Alonso, Pia, Jana e gli altri protagonisti, in un racconto ricco di emozioni e colpi di scena.

