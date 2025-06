Anticipazioni TV: La Promessa, Don Romulo si Sacrifica per Salvare Manuel il 12 Giugno 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le attese per il nuovo episodio de La Promessa crescono, con il prossimo appuntamento fissato per il 12 giugno 2025 su Rete4. La soap opera, che continua a catturare l’attenzione del pubblico, svela trame intriganti e colpi di scena. In questa puntata, Don Romulo si troverà a prendere una decisione drammatica per salvare Manuel dalla prigione, mettendo in gioco la propria libertà.

Don Romulo e il Sacrificio per Manuel

Nella puntata del 12 giugno, Don Romulo si fa carico della situazione critica in cui si trova Manuel, attualmente detenuto e accusato di un crimine grave. Il giovane è perseguitato da Burdina, che lo accusa di aver ucciso Gregorio, e le prove sembrano schiaccianti contro di lui. In un gesto di grande coraggio, Don Romulo decide di intervenire direttamente, scegliendo di costituirsi al posto di Manuel. Il maggiordomo, infatti, rivela al sergente di essere lui l’assassino del suo ex collega, un uomo con cui aveva un conto in sospeso. Questa mossa avviene mentre tutti alla tenuta ignorano le sue reali intenzioni, creando un’atmosfera di tensione e mistero. I domestici, i marchesi e Don Lorenzo iniziano a sospettare che ci sia qualcosa di strano nel comportamento di Romulo, ma solo in seguito comprenderanno la portata del suo gesto.

Lope e la Confessione Involontaria

Un altro elemento di tensione si sviluppa attorno a Lope, il quale, senza volerlo, mette in pericolo Vera. Durante una conversazione, il giovane si lascia sfuggire commenti sulla famiglia della cameriera, lasciando Simona e Candela in uno stato di confusione. Le due donne si interrogano sulla veridicità delle parole di Lope, cercando di capire se stesse scherzando o se ci fosse un fondo di verità. Questo episodio non solo mette a rischio la sicurezza di Vera, ma alimenta anche la curiosità delle domestiche, che si sentono spinte a indagare ulteriormente sulla questione.

Pia e la Richiesta di Riabilitazione

Nel frattempo, Pia si trova a dover affrontare le conseguenze delle sue azioni. Dopo aver chiesto perdono a Don Ricardo, il quale rifiuta di darle ascolto, la cameriera si sente sempre più isolata. La sua speranza di riavere un lavoro alla tenuta sembra svanire quando Petra, la governante, le comunica che dovrà attendere la decisione della marchesa. Questo rifiuto rappresenta un duro colpo per Pia, che desidera chiarire la situazione e recuperare la fiducia di Don Ricardo. Petra, dal canto suo, non mostra alcuna intenzione di aiutarla, accentuando il senso di impotenza della giovane donna.

Margarita e il Menu per il Matrimonio

In un contesto di tensione, Margarita cerca di rimediare ai suoi errori nei confronti di Ayala, il quale è furioso per il ritardo nella prova del vestito da sposa e per la perdita del cuoco responsabile del menu del loro matrimonio. Determinata a farsi perdonare, Margarita si unisce a Martina, Julia e Lope per creare un menu speciale per le nozze. Questo tentativo di riconciliazione rappresenta un momento di speranza per Margarita, che desidera riportare la serenità nella sua relazione con Ayala.

Anticipazioni Settimanali de La Promessa

La Promessa continua a intrattenere il pubblico con nuovi episodi che vanno in onda dal lunedì alla domenica alle 19.40 su Rete4. Gli sviluppi delle trame promettono di tenere gli spettatori con il fiato sospeso, mentre i personaggi affrontano sfide e dilemmi emotivi. Con il sacrificio di Don Romulo e le complicazioni nella vita di Vera e Pia, il drama si intensifica, promettendo colpi di scena e momenti di grande coinvolgimento.

