Anticipazioni TV: La promessa del 18 maggio 2025, tensioni e nuovi sviluppi

Le anticipazioni della puntata de “La Promessa” in onda il 18 maggio 2025 rivelano una trama ricca di tensione e colpi di scena. L’episodio, che andrà in onda su Rete4 alle 19.35, vedrà Jana in preda all’ansia per la vita di Manuel, il quale si prepara ad affrontare nuovamente Don Gregorio. La situazione si fa sempre più complessa e intrigante, con nuovi sviluppi che potrebbero cambiare il corso della storia.

La preoccupazione di Jana per Manuel

Nella puntata del 18 maggio, Jana sarà profondamente turbata dal comportamento di Manuel. Il marchese, deciso a risolvere una volta per tutte la questione con Don Gregorio, si prepara a un secondo incontro. Prima di lasciare la tenuta, però, prende una pistola, un gesto che non passa inosservato alla cameriera. Jana, colta da un’immediata apprensione, chiede spiegazioni a Manuel, ma lui, deciso a non rivelare i suoi piani, le intima di non seguirlo. Questa situazione genera in Jana una forte ansia, poiché teme per la vita del suo amato. La tensione tra i due personaggi è palpabile, e il pubblico potrà assistere a un confronto emotivo che mette in evidenza la loro relazione e le paure che la circondano.

L’incontro tra Manuel e Don Gregorio

Il faccia a faccia tra Manuel e Don Gregorio si preannuncia cruciale. Dopo essere stato ingannato dal maggiordomo, Manuel non si lascia intimidire e decide di affrontarlo. Durante l’incontro, il marchese chiarisce le sue intenzioni: non intende permettere a Don Gregorio di continuare a seminare il terrore. Con astuzia, Manuel propone un accordo: non lo denuncerà per l’omicidio del suo compagno di cella a patto che l’ex maggiordomo lasci il paese per sempre. Inoltre, offre a Don Gregorio una somma di denaro per convincerlo a non tornare mai più. Questo scambio di proposte mette in evidenza la determinazione di Manuel e il suo desiderio di proteggere le persone a lui care, ma la reazione di Don Gregorio rimane incerta, lasciando il pubblico in sospeso.

Catalina riprende in mano il business delle marmellate

Un altro importante sviluppo nella trama riguarda Catalina, che dopo aver affrontato diverse difficoltà, è pronta a riprendere il controllo del business delle marmellate. Don Alonso ha recentemente silurato Lorenzo, il quale ha tentato di vendicarsi sfidando Pelayo in un incontro di braccio di ferro, ma è stato umiliato. Con Lorenzo fuori dai giochi, Catalina si prepara a tornare al lavoro e si presenta nelle cucine per annunciare ai cuochi, Simona, Candela e Lope, la sua intenzione di riprendere in mano la situazione. La gioia dei cuochi è palpabile, poiché sono entusiasti di collaborare nuovamente con una nobile così umile e gentile. Questo nuovo sviluppo promette di portare una ventata di freschezza e positività nella trama, offrendo ai personaggi una nuova opportunità di riscatto.

Anticipazioni settimanali de La promessa

La serie “La Promessa” continua a intrattenere il pubblico con le sue trame avvincenti e i suoi personaggi complessi. Le anticipazioni per la settimana dal 12 al 18 maggio 2025 promettono ulteriori colpi di scena e sviluppi interessanti. Gli spettatori possono seguire le avventure dei protagonisti dal lunedì alla domenica, sempre alle 19.35 su Rete4, per non perdere neanche un attimo di questa soap opera avvincente.

