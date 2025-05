Anticipazioni TV: La promessa del 14 maggio 2025 su Rete4

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le attese puntate della soap opera La promessa continuano a tenere i telespettatori con il fiato sospeso. Il 14 maggio 2025, l’episodio in onda su Rete4 promette colpi di scena e intrighi che coinvolgeranno i personaggi principali. Con una trama ricca di tensione e relazioni complesse, i fan possono aspettarsi momenti di grande intensità emotiva e sviluppi inaspettati.

Manuel e l’inganno di Don Gregorio

Nella puntata del 14 maggio, Manuel si troverà di fronte a una situazione difficile. Determinato a porre fine al dominio di Don Gregorio, l’ex maggiordomo ha pianificato un incontro con il suo temuto avversario. Tuttavia, la sua attesa al mattatoio si rivelerà infruttuosa, poiché Don Gregorio non si presenterà. Dopo aver atteso invano, Manuel realizza di essere stato ingannato. Nonostante la delusione, il giovane non si arrende e decide di lasciare una lettera alla taverna, nella speranza di fissare un nuovo appuntamento. Questo episodio segna un momento cruciale per Manuel, che si prepara a confrontarsi con il suo nemico in un contesto sempre più teso.

Catalina e Pelayo: un amore controcorrente

Catalina e Pelayo affrontano una sfida significativa nella loro relazione. Nonostante l’opposizione della famiglia e le pressioni esterne, la coppia si mostra più unita che mai. Pelayo, desideroso di dimostrare il suo impegno, decide di rilasciare un’intervista insieme a Catalina, per mostrare al mondo il loro amore. La marchesina, pur essendo riluttante a mettersi in mostra, accetta di partecipare all’intervista per provocare la sua matrigna, che non potrà fare a meno di infuriarsi al sapere della novità. Questo gesto rappresenta un atto di ribellione e una dichiarazione d’amore, evidenziando la forza del loro legame nonostante le avversità.

Petra e la cura di Santos

La trama si arricchisce ulteriormente con la figura di Petra, che si prende cura di Santos, il giovane malato. La governante ha sviluppato un forte attaccamento al ragazzo, tanto da considerarlo quasi come un figlio. Questo legame suscita l’ira di Don Ricardo, che la esorta a superare questa ossessione. Tuttavia, Petra è determinata a trovare un medico specialista per aiutare Santos, un desiderio che nasce anche dal rimorso di non aver potuto fare lo stesso per il suo bambino. Nel frattempo, non perde occasione per criticare Teresa, accusandola di aver dimenticato troppo in fretta il suo defunto compagno, Feliciano. La tensione tra i personaggi si intensifica, creando un’atmosfera carica di emozioni e conflitti irrisolti.

La programmazione de La promessa

La promessa continua a intrattenere il pubblico con la sua programmazione settimanale, trasmessa dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 su Rete4. Le anticipazioni per la settimana dal 12 al 18 maggio 2025 promettono ulteriori sviluppi intriganti, mantenendo alta l’attenzione dei telespettatori. Con le storie intrecciate dei personaggi e le loro sfide quotidiane, la soap opera si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti del genere.

