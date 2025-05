Anticipazioni TV: La promessa, cosa aspettarsi dal 1 al 7 giugno 2025 su Canale5

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le puntate della soap opera “La Promessa”, in onda dal 1 al 7 giugno 2025 su Canale5, promettono colpi di scena e rivelazioni sorprendenti. Gli eventi si concentrano su relazioni complesse e segreti svelati, coinvolgendo i protagonisti in situazioni sempre più intricate. Durante questa settimana, i telespettatori assisteranno a momenti di tensione, conflitti familiari e scoperte che cambieranno il corso delle vite dei personaggi.

Domenica 1° giugno 2025: Rivelazioni e conflitti

Nella giornata di domenica, la duchessa Amalia esprime il suo scetticismo riguardo alla relazione tra Lope e sua figlia Vera. Amalia è convinta che il giovane non sia all’altezza della situazione e che Vera stia vivendo solo un’infatuazione temporanea. Nel frattempo, Julia rivela a Martina il suo vero obiettivo: ottenere da Curro informazioni cruciali su quanto accaduto a Paco prima della sua morte. La tensione aumenta quando Cruz minaccia di allontanare chiunque parli della relazione tra Jana e Manuel, mentre Amalia chiede a Vera di restituire il denaro sottratto al padre, ma la giovane non ha più disponibilità economica.

Lunedì 2 giugno 2025: Tristezza e manovre

Lunedì, Maria si sente triste per la lontananza da Salvador, ma Jana cerca di consolarla. Nel frattempo, Petra spiega a Santos che il denaro dei nobili non è così importante quanto il farli sentire in debito, per poterli manovrare a proprio vantaggio. Preoccupato per la sicurezza di Jana, Manuel si rivolge a Romulo per chiedere protezione contro le possibili ritorsioni della marchesa. Intanto, Marcelo desidera confessare un errore a Teresa, ma lei si rifiuta di ascoltarlo, mentre il piano di Santos e Petra per screditare Marcelo continua a progredire.

Martedì 3 giugno 2025: Situazioni insostenibili

Martedì, la situazione tra Jana e Manuel diventa insostenibile all’interno del palazzo. Alonso, il padre di Manuel, reagisce con durezza, affermando che suo figlio non può sposare una cameriera. Pelayo, dopo un confronto con Catalina, tenta di riavvicinarsi a lei, ignaro della verità riguardo al bambino che lei porta in grembo. Maria Fernandez, oppressa dal senso di colpa per un quaderno che ha trovato, prende una decisione drastica. Curro decide di schierarsi dalla parte di Manuel e Jana, cercando di far riflettere Alonso sulle somiglianze tra la loro storia e quella che lui ha vissuto con Dolores.

Mercoledì 4 giugno 2025: Arresto e segreti

Il mercoledì segna il ritorno del sergente Burdina a La Promessa, con l’intento di arrestare Manuel, accusato dell’omicidio di Gregorio Castillo. Questa notizia sconvolge l’intera tenuta, creando tensioni e preoccupazioni tra i residenti. Nel frattempo, Pelayo chiede a Catalina di contattare Adriano, il vero padre del bambino che porta in grembo, ma scopre che l’uomo ha lasciato il paese, complicando ulteriormente la situazione.

Giovedì 5 giugno 2025: Incertezze e scoperte

Giovedì, Jana si sente persa senza Manuel, mentre Martina, dopo aver scoperto la vera identità di Julia, teme che ciò possa compromettere la sua relazione con Curro. Quest’ultimo, tuttavia, sembra sereno e chiede a Martina di avere pazienza. Santos, nel frattempo, scopre un’incongruenza riguardante la morte della madre e decide di affrontare Don Ricardo per ottenere risposte. Margarita, infine, annulla la prova dell’abito da sposa, suscitando l’irritazione di Ayala.

Venerdì 6 giugno 2025: Malintesi e rivelazioni

Il giorno successivo, Julia fraintende un gesto affettuoso tra Curro e Jana, mentre Don Ricardo scopre che Pia è ancora viva. Pia e Romulo spiegano a Don Ricardo i motivi che li hanno spinti a inscenare la sua morte. Jana desidera correre in caserma da Manuel, ma Curro la ferma, mentre Alonso cerca di far rilasciare il figlio attraverso alcune telefonate.

Sabato 7 giugno 2025: Ultimi sviluppi e tensioni

Sabato, Cruz e Alonso si recano in caserma da Manuel, dove lui raccomanda loro di sostenere Jana. Confida a Cruz che Pia è viva, mentre la marchesa finge di essere dalla parte di Manuel, suggerendo ad Alonso di sfruttare la situazione per liberarsi di Jana. Romulo annuncia a tutta la servitù che Pia è viva, suscitando l’ira di Ricardo per non essere stato informato. Infine, Alonso propone a Jana una somma di denaro in cambio della sua partenza, ordinandole di non sposare Manuel.

“La Promessa” continua a intrattenere il pubblico dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4, con una trama ricca di colpi di scena e relazioni intricate.

