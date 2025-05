Anticipazioni TV: La promessa, cosa accadrà nella puntata del 4 maggio 2025 su Rete4

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le attese puntate della soap opera La Promessa continuano a tenere i telespettatori con il fiato sospeso. L’episodio in onda il 4 maggio 2025 su Rete4 promette colpi di scena e tensioni tra i personaggi principali. In questo articolo, esploreremo le anticipazioni riguardanti i conflitti tra Petra e Teresa, la rivelazione di Jana a Manuel e le difficoltà di Pelayo in cucina.

Petra e il suo risentimento verso Teresa

Nella puntata del 4 maggio, Petra non riuscirà più a trattenere il suo risentimento e si scaglierà contro Teresa. La governante, tornata alla tenuta, non ha mai nascosto il suo disappunto per il matrimonio della giovane con Marcelo. Durante l’episodio, Petra accuserà Teresa di aver dimenticato troppo in fretta Feliciano, il suo defunto figlio. Questo attacco verbale lascerà Teresa profondamente colpita, facendole sperare in un futuro miglioramento del loro rapporto, che un tempo era più sereno.

Il contesto di questa tensione è aggravato dalla freddezza che Petra ha mostrato nei confronti di Teresa sin dal suo ritorno. Mentre gli altri camerieri accoglievano Teresa con affetto, chiedendole di raccontare le novità sul suo matrimonio, Petra ha mantenuto un atteggiamento distante, evidenziando la sua avversione per la nuova situazione. Questo scontro tra le due donne non solo metterà a dura prova la loro relazione, ma avrà anche ripercussioni sugli altri membri della servitù, creando un clima di tensione all’interno della tenuta.

Jana e la verità su di lei

Un altro importante sviluppo nella trama riguarda Jana, che si trova a un bivio cruciale nella sua vita. Spinta dall’amica Maria, la cameriera decide di rivelare a Manuel la verità sulla sua identità. Jana, il cui vero nome è Mariana, confesserà di essere la sorella di Curro, il cui nome reale è Marcos. Questa rivelazione è carica di emozione e potrebbe cambiare radicalmente la dinamica tra i due personaggi.

La decisione di Jana di essere sincera con Manuel è influenzata dalla consapevolezza che costruire una relazione su segreti e bugie potrebbe portare a conseguenze disastrose. La tensione è palpabile mentre si prepara ad affrontare questo delicato argomento. La reazione di Manuel sarà cruciale per il futuro della loro relazione, e i telespettatori non vedono l’ora di scoprire come reagirà di fronte a questa rivelazione inaspettata.

Le difficoltà di Pelayo in cucina

Nel frattempo, Pelayo si trova ad affrontare una situazione difficile in cucina. Dopo alcuni errori, i cuochi non si fidano più di lui, e questo crea un clima di sfiducia che complica ulteriormente la sua posizione. Catalina, la marchesina, sta cercando di supportarlo e incoraggiarlo a riconquistare la fiducia dei colleghi, in particolare di Simona, che sembra essere la più scettica nei suoi confronti.

La pressione su Pelayo aumenta, e la sua capacità di affrontare le critiche e recuperare la stima degli altri sarà messa a dura prova. La situazione è ulteriormente complicata dagli errori commessi da Marcelo, che attirano l’attenzione di Santos e Teresa, entrambi preoccupati per il suo comportamento. La tensione in cucina potrebbe avere ripercussioni anche sulla vita quotidiana della tenuta, rendendo ogni interazione tra i personaggi ancora più carica di significato.

Anticipazioni settimanali de La promessa

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 su Rete4. Gli sviluppi di questa settimana sono attesi con grande interesse dai fan, che seguiranno con attenzione le vicende di Petra, Teresa, Jana e Pelayo. Gli intrecci narrativi promettono di tenere il pubblico incollato allo schermo, con emozioni forti e momenti di intensa drammaticità.

