Anticipazioni TV: La promessa, cosa accadrà nella puntata del 29 aprile 2025 su Rete4

Il 29 aprile 2025, Rete4 trasmetterà un nuovo episodio della soap opera “La promessa“. Le anticipazioni rivelano che i protagonisti vivranno momenti intensi e decisivi. Manuel e Jana si preparano a un passo importante nella loro relazione, mentre Julia inizia a porre domande inquietanti a Curro, suscitando l’irritazione del barone. Scopriamo insieme i dettagli di ciò che ci attende.

Jana e Manuel: un matrimonio segreto in arrivo

Nella puntata del 29 aprile, Jana e Manuel si avvicinano al loro sogno di matrimonio. Manuel informerà Jana che il nuovo parroco del paese è disposto a celebrare le loro nozze in segreto. Questa notizia riempirà di gioia Jana, che, tuttavia, non potrà fare a meno di sentirsi ansiosa riguardo alle possibili reazioni dei marchesi. La benedizione di Pia, che si nasconde nella baracca di Ramona, darà ulteriore slancio alla coppia. Pia ha sempre percepito l’affetto tra i due e ora augura loro una vita felice insieme.

Mentre Jana si prepara a questo passo, Don Alonso, un altro personaggio chiave, si troverà a riflettere sulle complicazioni del suo rapporto con Cruz. La confessione di Don Lorenzo lo porterà a una profonda introspezione, facendolo sentire sempre più rassegnato e preoccupato per la situazione.

Teresa e la nuova opportunità per Marcelo

Un altro punto cruciale della trama è rappresentato dalla partenza di Salvador, il cameriere della tenuta. Con la sua partenza, Teresa vedrà un’opportunità per il marito Marcelo. Proporrà a Don Romulo di assumere Marcelo come nuovo maggiordomo, e la proposta verrà accettata. Questo cambiamento porterà a nuove dinamiche all’interno della tenuta.

Tuttavia, non mancheranno le tensioni. Petra, ex nuora di Teresa, esprimerà il suo disappunto nei confronti di Teresa, accusandola di aver dimenticato troppo in fretta il loro amato Feliciano. La sua rabbia si tradurrà in un desiderio di vendetta, ma Petra si sentirà impotente nel mettere in atto i suoi piani.

Julia e le sue domande inquietanti

Julia, un nuovo personaggio, entrerà nella vita della tenuta portando con sé un alone di mistero. Dopo aver restituito un orecchino a Martina, Julia deciderà di rimanere a casa Lujàn per riprendersi da un malore. Durante la sua permanenza, inizierà a porre domande a Curro riguardo alla guerra, suscitando la curiosità e l’irritazione del barone. Curro non capirà il motivo di tanto interesse da parte di Julia, il che porterà a situazioni tese e a interrogativi sul passato della giovane.

Le anticipazioni rivelano che Julia nasconde segreti importanti, il che potrebbe complicare ulteriormente le relazioni già tese all’interno della tenuta. La sua presenza potrebbe avere ripercussioni significative su tutti i personaggi coinvolti.

La programmazione de La promessa

“La promessa” va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 su Rete4. Gli appassionati della soap possono attendere con ansia gli sviluppi delle storie dei loro personaggi preferiti, che promettono colpi di scena e momenti di intensa emozione. Non resta che sintonizzarsi per scoprire come si evolveranno le vicende di Jana, Manuel, Teresa e degli altri protagonisti.

