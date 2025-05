Anticipazioni TV: La promessa, colpi di scena e gelosie nella puntata del 27 maggio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le attese puntate della soap opera “La promessa” continuano a riservare sorprese ai telespettatori. In particolare, l’episodio in programma per il 27 maggio 2025, alle ore 19.35 su Rete4, promette di essere ricco di tensione e colpi di scena. I fan della serie possono aspettarsi un matrimonio interrotto e dinamiche relazionali complesse tra i personaggi principali. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Cruz interrompe le nozze di Manuel e Jana

Il matrimonio tra Manuel e Jana si trasforma in un evento drammatico, grazie all’intervento di Cruz. La marchesa, madre di Manuel, si presenterà in chiesa proprio mentre i due giovani stanno per unirsi in matrimonio. La sua presenza segnerà un momento cruciale, poiché riuscirà a convincere il figlio a tornare a casa con lei, lasciando Jana in una situazione di vulnerabilità. La giovane, infatti, non avrà altra scelta se non quella di rifugiarsi presso Ramona, un’amica fidata.

Cruz, determinata a fermare le nozze, ha messo in atto un piano per scoprire i dettagli del matrimonio. Grazie a informazioni raccolte da Petra, che ha interrogato Jana, e da altre fonti, è riuscita a conoscere la data e il luogo delle nozze. Questo colpo di scena lascerà Manuel e Jana in uno stato di shock, incapaci di reagire a una situazione così inaspettata. La tensione tra i personaggi si intensificherà, creando un’atmosfera di incertezza e conflitto.

Manuel cerca di capire come Cruz ha scoperto tutto

Dopo l’interruzione del matrimonio, Manuel sarà furioso e desideroso di scoprire come sua madre sia riuscita a ottenere informazioni così riservate. Le sue indagini lo porteranno a scoprire che Maria, una cameriera della tenuta, ha involontariamente rivelato dettagli sul matrimonio. La lettura del quaderno di Maria da parte di Cruz ha fornito alla marchesa le informazioni necessarie per rovinare i piani di Manuel e Jana.

Manuel contatterà Maria per chiarire la situazione e capire come sia avvenuto il misfatto. La cameriera, colpevole e preoccupata, si sentirà responsabile per il disguido che ha portato alla rottura dei piani di felicità dei due innamorati. Questo episodio non solo metterà a repentaglio la relazione tra Manuel e Jana, ma avrà anche ripercussioni sulle dinamiche familiari, creando tensioni tra madre e figlio.

Martina affronta la gelosia nei confronti di Curro e Julia

Nel frattempo, un’altra storia si sviluppa parallelamente. Martina, una giovane marchesa, si trova a dover affrontare i propri sentimenti di gelosia nei confronti di Curro e Julia, che sembrano avvicinarsi sempre di più. Curro, dopo aver scoperto il passato di Julia, ha iniziato a condividere con lei i suoi segreti, inclusa la sua responsabilità nella morte di Paco. Questo gesto di apertura ha avvicinato i due, creando una connessione che Martina non può tollerare.

La gelosia di Martina la porterà a tentare di allontanare Julia dalla tenuta, ma le sue azioni susciteranno la difesa di Curro, che si schiererà dalla parte della nuova arrivata. Questo conflitto tra i personaggi non solo metterà alla prova le relazioni, ma porterà anche Martina a riflettere sulle proprie azioni, costringendola a chiedere scusa sia a Curro che a Julia.

Anticipazioni settimanali de La promessa

Per chi segue con interesse le vicende de “La promessa”, è importante sapere che la soap opera va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 su Rete4. Le anticipazioni per la settimana dal 25 al 31 maggio 2025 promettono ulteriori sviluppi intriganti, con colpi di scena che terranno i telespettatori incollati allo schermo. Con la tensione crescente tra i personaggi e i loro legami complessi, gli appassionati della serie possono aspettarsi momenti di grande emozione e dramma.

