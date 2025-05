Anticipazioni TV: La promesa del 22 maggio 2025, tensioni e colpi di scena in arrivo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nella puntata di La Promesa, prevista per il 22 maggio 2025 su Rete4, si preannunciano eventi ricchi di tensione e dramma. Catalina si trova a dover affrontare le conseguenze delle azioni di Don Lorenzo, mentre Jana vive con l’ansia per il suo imminente matrimonio. Scopriamo i dettagli delle trame e delle anticipazioni di questo episodio avvincente.

Catalina e il tentativo di riparazione

Catalina si trova in una situazione difficile e dovrà impegnarsi a ricucire i rapporti con le donne del paese, che sono state profondamente infastidite dal comportamento di Don Lorenzo. Nella puntata che andrà in onda il 22 maggio 2025 alle ore 19.35 su Rete4, la marchesina si rende conto che il suo compito non sarà semplice. La sua reputazione è stata compromessa e le donne, che in passato hanno sempre collaborato con lei nella produzione, ora si mostrano ostili e riluttanti a riprendere il lavoro.

Nel frattempo, Don Alonso ha preso una decisione drastica nei confronti di Don Lorenzo, silurandolo dopo aver scoperto il disastro causato con le marmellate. La qualità scadente dei prodotti ha addirittura provocato malesseri tra i soldati, costringendo il marchese a intervenire. Con il business ora restituito a Catalina, la giovane dovrà affrontare la sfida di riconquistare la fiducia delle donne e rimettere in sesto un progetto che ha sempre avuto a cuore. Riuscirà a superare le difficoltà e a riportare la situazione sotto controllo?

Il salvataggio di Marcelo

Un altro momento di tensione si verifica quando Marcelo rischia di causare un grave incidente a Julia. Il cameriere, infatti, le offre una torta alle noci, ignaro della sua allergia. Fortunatamente, Maria interviene in tempo e riesce a evitare il peggio, ma la situazione non è ancora risolta. Petra, la governante, che ha cercato di sabotare Marcelo, si scaglia contro di lui e lo minaccia di licenziamento.

Tuttavia, Maria, insieme alle cuoche Simona e Candela, si schiera dalla parte di Marcelo, creando un fronte unito contro le ingiustizie di Petra. Questo episodio mette in luce non solo le dinamiche di potere all’interno della casa, ma anche l’importanza della solidarietà tra i personaggi. La tensione tra Marcelo e Petra promette ulteriori sviluppi, rendendo la situazione sempre più intricata.

Jana e le paure prima del matrimonio

Jana si avvicina al giorno delle sue nozze con una crescente ansia. La giovane è in attesa del momento in cui, insieme a Manuel, percorrerà la navata della chiesa per incontrare padre Samuel all’altare. Tuttavia, la paura di un imprevisto la attanaglia. Jana teme che, se padre Samuel dovesse scoprire la vera identità di Manuel, possa decidere di non celebrarlesi il matrimonio.

Questa preoccupazione si trasforma in un vero e proprio terrore per Jana, che si trova a vivere un momento che dovrebbe essere di gioia con un peso sul cuore. La giovane spera che nulla possa andare storto e che il sogno di unirsi a Manuel si realizzi senza intoppi. La tensione emotiva che circonda il suo personaggio aggiunge un ulteriore strato di complessità alla trama, rendendo il pubblico ansioso di scoprire come si evolveranno gli eventi.

Anticipazioni settimanali de La promesa

La serie La Promesa, che va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4, continua a catturare l’attenzione del pubblico con le sue trame avvincenti e i colpi di scena. Le anticipazioni per la settimana dal 19 al 24 maggio 2025 promettono ulteriori sviluppi intriganti, mantenendo alta la suspense e l’interesse degli spettatori. Con Catalina, Marcelo e Jana al centro della scena, il pubblico è pronto a seguire le loro storie e a scoprire come affronteranno le sfide che si presenteranno.

