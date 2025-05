Anticipazioni tv: il dramma di Tradimento in onda il 27 maggio 2025 su Canale 5

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Le anticipazioni dell’episodio della soap opera turca Tradimento, previsto per il 27 maggio 2025 su Canale 5, rivelano una trama carica di tensione e conflitti familiari. In questo episodio, Oylum affronta Mualla dopo un grave incidente che ha coinvolto il piccolo Can, creando un clima di scontro e dramma all’interno della famiglia.

Il grave incidente del piccolo Can

Nella puntata di Tradimento in onda il 27 maggio 2025 alle 14:10, il piccolo Can si trova in una situazione critica dopo aver ingerito accidentalmente delle pillole. Mualla, la nonna, stava dando da mangiare al bambino quando è stata interrotta dall’arrivo di Ilknur, che doveva consegnarle delle medicine. In un momento di distrazione, Can ha inghiottito alcune pillole, scatenando una corsa contro il tempo per salvarlo. Trasportato d’urgenza in ospedale, il bambino ha dovuto subire una lavanda gastrica per espellere le sostanze tossiche. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei medici, Can è ora fuori pericolo, ma le conseguenze di questo incidente pesano sulla famiglia.

Oylum affronta Mualla

Dopo l’incidente, Oylum è profondamente scossa e furiosa con Mualla, ritenendola responsabile della situazione. La giovane madre non riesce a contenere la sua rabbia e si scaglia contro la suocera, promettendo che non le permetterà mai più di avvicinarsi a Can. Questo scontro mette in evidenza le tensioni già esistenti all’interno della famiglia, che ora si intensificano ulteriormente. Nazan, cercando di riportare un po’ di serenità, interviene e spinge Mualla a cercare un modo per riappacificarsi con Oylum. La situazione è delicata e la ricerca di un equilibrio familiare diventa cruciale per il benessere di tutti.

Selin e la sua reazione esplosiva

Parallelamente, un altro dramma si sviluppa con Selin, che si trova in una spirale di emozioni contrastanti. Nonostante abbia dichiarato l’innocenza di Tolga, il marito, e abbia testimoniato a suo favore, Selin non riesce a ricordare i dettagli dell’incidente che ha portato alla sua detenzione. La sua testimonianza non ha avuto l’effetto sperato: Tolga è deciso a chiudere il loro matrimonio. Questo porta Selin a una reazione esplosiva, che culmina in un gesto distruttivo: dà fuoco ai vestiti di Tolga e minaccia di incendiare la casa. La sua rabbia e frustrazione si manifestano in comportamenti estremi, evidenziando la sua vulnerabilità e la difficoltà di affrontare la situazione.

La programmazione di Tradimento

Tradimento è una soap opera che continua a catturare l’attenzione del pubblico italiano. Gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10, con un appuntamento serale il venerdì alle 21:35. Inoltre, il fine settimana offre ulteriori repliche nel daytime su Canale 5. La trama avvincente e i colpi di scena mantengono alta l’attenzione degli spettatori, rendendo ogni episodio un momento da non perdere.

Con questi eventi drammatici, il 27 maggio 2025 si preannuncia come una data cruciale per i personaggi di Tradimento, con sviluppi che promettono di tenere il pubblico incollato allo schermo.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!