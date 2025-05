Anticipazioni TV: gli eventi drammatici della puntata de La Promessa del 11 maggio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le trame della soap opera La Promessa continuano a catturare l’attenzione del pubblico, con eventi che si fanno sempre più intensi. La puntata in onda l’11 maggio 2025 su Rete 4 promette colpi di scena significativi, tra tensioni familiari e situazioni critiche. In questo articolo, esploreremo le anticipazioni e i dettagli di ciò che accadrà, con un focus particolare sui personaggi principali e le loro interazioni.

La tensione alla tenuta: Catalina e Don Alonso

Nella tenuta, gli equilibri sono sempre più instabili. Le anticipazioni rivelano che Cruz continuerà a esercitare la sua influenza su Don Alonso, il quale, nonostante le sue buone intenzioni di difendere la figlia Catalina, si troverà costretto a fare marcia indietro. Catalina, furiosa per il comportamento del padre, desidera che lui prenda una posizione più ferma, specialmente riguardo al business delle marmellate, che vorrebbe tornasse sotto il suo controllo. La giovane è stanca di dover affrontare l’ostilità della matrigna e spera in un supporto più deciso da parte di Don Alonso. La sua lotta non si limita solo alla gestione dell’attività, ma si estende anche al suo rapporto con Pelayo, che continua a essere osteggiato da chi la circonda. La frustrazione di Catalina è palpabile, e la sua determinazione a riprendere il controllo della situazione la porterà a confrontarsi con le avversità.

Maria e Salvador: un amore in crisi

Un altro filone narrativo che si sviluppa nella puntata è quello tra Maria e Salvador. I due giovani avevano programmato un incontro che, purtroppo, non si realizzerà. La delusione di Maria è evidente, poiché sperava di trascorrere del tempo con il suo innamorato, ora impegnato con un’altra famiglia nobile. Questa situazione mette a rischio il loro legame, e la possibilità di un matrimonio sembra allontanarsi. La giovane, già provata da questa situazione, si troverà a dover affrontare anche il comportamento strano di Petra nei confronti di Santos. La cameriera, confondendo Santos con Feliciano, crea una situazione di imbarazzo che coinvolge tutti, compreso Don Ricardo. La tensione cresce, e Maria si ritrova a riflettere sul futuro della sua relazione con Salvador, mentre il suo cuore è in tumulto.

Un incidente drammatico: Santos e Marcelo nel fiume

Il momento culminante della puntata si verifica quando Marcelo e Santos, coinvolti in un incidente, cadono nel fiume. Le conseguenze di questo evento si rivelano gravi, poiché il figlio di Don Ricardo si ammala a causa dell’acqua fredda. Petra, colpita da questo evento, rivive il trauma della perdita di Feliciano, e la sua reazione emotiva si fa intensa. Marcelo, dal canto suo, si sente in colpa per l’accaduto, e la tensione tra i personaggi aumenta. Petra, in preda alla rabbia e al dolore, potrebbe cercare vendetta contro chi considera responsabile della situazione, alimentando ulteriormente il conflitto all’interno della tenuta. Nel frattempo, Curro continua a indagare su Julia, convinto che la giovane nasconda segreti che potrebbero complicare ulteriormente la situazione.

La programmazione de La Promessa

La soap opera La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 su Rete 4. Gli eventi della settimana dal 5 all’11 maggio 2025 si preannunciano ricchi di colpi di scena e sviluppi emozionanti, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori. Con le dinamiche familiari in continua evoluzione e i legami tra i personaggi messi alla prova, il pubblico è atteso a scoprire come si evolveranno le storie e quali nuove sfide affronteranno i protagonisti.

