Anticipazioni TV: ecco cosa succede oggi nelle soap di Canale 5 e Rete 4

Oggi, 20 maggio 2025, le soap opera di Mediaset offrono una giornata ricca di emozioni e colpi di scena. Le trame di “Beautiful”, “Tradimento”, “The Family” e “La Promessa” promettono di intrattenere il pubblico con storie avvincenti e personaggi coinvolgenti. Scopriamo insieme le anticipazioni di ciascun episodio in programma.

Beautiful: tensioni e conflitti familiari

Nella puntata di “Beautiful” di oggi, Finn si trova a dover gestire la frustrazione di sua madre, Li, che appare più agitata che mai. La dottoressa Nozawa, entusiasta del ritorno di Steffy, avvisa Finn di tenere d’occhio Sheila, la quale potrebbe rappresentare una minaccia per la serenità della famiglia. Li è convinta che Finn debba cambiare il suo atteggiamento nei confronti di Carter e che ogni sua mossa debba essere calcolata, poiché un errore potrebbe avere conseguenze gravi.

Mentre Finn cerca di tranquillizzare la madre, si interroga sulle ragioni della sua avversione nei confronti di Luna. Nel frattempo, Ridge e Liam si confrontano, entrambi preoccupati per Steffy, che sembra essersi cacciata in una situazione ancora più complicata con Sheila. Le tensioni familiari si intensificano, creando un’atmosfera di incertezza e preoccupazione.

Per chi desidera approfondire, sono disponibili le anticipazioni settimanali di “Beautiful” dal 18 al 24 maggio 2025, che promettono ulteriori sviluppi nella trama.

Tradimento: ricatti e scoperte inaspettate

Nella puntata di “Tradimento”, Ilknur è pronta a tornare all’attacco nei confronti di Tarik. La donna, in difficoltà economica, decide di ricattare l’avvocato per la seconda volta, minacciando di rivelare un video compromettente che dimostra il suo coinvolgimento in un crimine. Tuttavia, Ilknur si trova di fronte a una sorpresa inaspettata: il filmato è scomparso dal suo telefono.

Convinta che sua nipote Yesim sia coinvolta nella cancellazione del video, Ilknur si prepara a confrontarsi con lei. La tensione cresce mentre Ilknur cerca di scoprire la verità e di recuperare il controllo della situazione. Le anticipazioni settimanali di “Tradimento”, disponibili dal 18 al 24 maggio 2025, offrono uno sguardo più approfondito sugli sviluppi futuri.

The Family: dinamiche familiari e vendette

Oggi, in “The Family”, il piccolo Kaya sembra stare meglio e trascorre una serata serena con sua sorella Zeynep e i suoi zii Aslan e Devin. Tuttavia, la tranquillità è interrotta da un acceso scontro tra Hulya e Cihan, che non si risparmiano in insulti e recriminazioni.

In un momento cruciale, Kaya rompe il suo silenzio, rivelando un nuovo aspetto della sua personalità. Nel frattempo, Bedri subisce un’umiliazione da parte dei suoi soci, che gli ricordano che il vero capo è Aslan. Quest’ultimo non perde l’occasione di affermare il suo potere, mentre Bedri, furioso, giura vendetta. Hulya, nel frattempo, decide di chiamare la polizia per portare via i bambini da Devin, ma Nedret interviene per evitare che la situazione degeneri. La tensione tra i personaggi si intensifica, lasciando presagire ulteriori conflitti. Le anticipazioni settimanali di “The Family”, dal 19 al 23 maggio 2025, offrono un’analisi più dettagliata delle dinamiche in corso.

La Promessa: caos e segreti in un palazzo

Nella puntata di “La Promessa”, la morte di Don Gregorio provoca scompiglio all’interno del palazzo. Manuel e Don Romulo sono in preda all’ansia, soprattutto dopo che il giovane marchese ha avuto un incontro con l’ex maggiordomo poche ore prima del decesso. Romulo cerca di mantenere la calma mentre Burdina, giunto alla tenuta, sembra avere un interesse particolare nel scoprire chi possa aver ucciso Gregorio.

Jana, nel frattempo, è sempre più preoccupata che il suo matrimonio possa subire intoppi, mentre Curro, a seguito delle rivelazioni di Julia, è assalito dai sensi di colpa e si interroga se rivelare alla giovane tutto ciò che è accaduto al fronte. Lope, infine, riflette sul futuro della sua relazione con Vera, aggiungendo un ulteriore strato di complessità alla trama. Le anticipazioni settimanali de “La Promessa”, dal 19 al 24 maggio 2025, offrono ulteriori dettagli su questi sviluppi intriganti.

