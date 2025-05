Anticipazioni TV: Ecco cosa aspettarsi nella puntata di La Promessa del 3 maggio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La puntata de La Promessa in programma per il 3 maggio 2025 su Rete4 promette colpi di scena e rivelazioni sorprendenti. Le trame dell’episodio svelano che Vera sarà coinvolta in una situazione delicata a causa di un incontro tra sua madre e Cruz, mentre Jana si prepara al matrimonio con Manuel, ma dovrà affrontare delle verità nascoste. Scopriamo insieme i dettagli di questa attesa puntata.

Vera e il colloquio segreto con Cruz

Nella puntata di La Promessa, Vera si troverà di fronte a una situazione inaspettata e inquietante. La giovane scoprirà che sua madre ha richiesto un colloquio privato con Cruz, un incontro che la preoccupa profondamente. La duchessa, infatti, potrebbe rivelare alla marchesa la vera identità della cameriera, mettendo a rischio non solo il segreto di Vera, ma anche la sua posizione all’interno della tenuta. La ragazza teme che la confessione della madre possa compromettere tutto ciò che ha costruito e la costringe a riflettere sulle conseguenze di questa situazione.

Lope, innamorato di Vera, si offre di aiutarla a scoprire cosa sia realmente accaduto durante l’incontro tra le due nobili. La tensione cresce, e Vera si rende conto che il suo futuro potrebbe dipendere dalle parole pronunciate in quel colloquio. La paura di dover tornare a casa, dove la aspetta un padre furioso, la spinge a cercare soluzioni per proteggere il suo segreto.

Jana e il consiglio di Maria prima del matrimonio

Jana è entusiasta di avvicinarsi al giorno del suo matrimonio con Manuel. Nella puntata del 3 maggio, la giovane mostra il suo abito da sposa a Maria, ma la sua amica non può fare a meno di esprimere preoccupazione. Maria la esorta a rivelare tutta la verità su di lei a Manuel prima di convolare a nozze. La giovane cameriera si trova in una posizione difficile: da un lato, desidera ardentemente sposare l’uomo che ama, dall’altro, sa che un segreto inconfessato potrebbe rovinare tutto.

Maria è convinta che Jana debba essere sincera riguardo al suo passato e alla sua vera identità, soprattutto considerando il legame che Manuel ha con Curro, un cugino a cui è molto affezionato. Jana, ascoltando i consigli di Maria, inizia a riflettere sull’importanza della verità in una relazione. La sua indecisione la porta a interrogarsi se sia giusto costruire un futuro su una base di menzogne, anche se non dette.

Don Alonso e il ritorno al business delle marmellate

Nel frattempo, Don Alonso si prepara a riprendere in mano il business delle marmellate, un’attività che ha visto giorni migliori. Dopo aver difeso Catalina da Don Lorenzo, il marchese decide di non ascoltare più il cognato e di seguire il suo istinto, che lo spinge a dare fiducia alla figlia. Scopre che il Capitano ha danneggiato l’attività utilizzando ingredienti scadenti, causando malesseri tra i soldati che hanno consumato i prodotti.

Determinato a ristabilire l’equilibrio nell’impresa, Don Alonso intende restituire la gestione a Catalina, che ha dimostrato di avere a cuore l’attività e di saperla gestire con passione. Questa decisione rappresenta non solo un atto di fiducia nei confronti della figlia, ma anche un tentativo di riparare i danni causati dalla cattiva gestione precedente. La marchesina avrà così l’opportunità di dimostrare le sue capacità imprenditoriali e di decidere autonomamente il futuro dell’attività.

Anticipazioni settimanali di La Promessa

La serie La Promessa continua a intrattenere il pubblico con nuove puntate dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 su Rete4. Le anticipazioni per la settimana dal 28 aprile al 4 maggio 2025 promettono ulteriori sviluppi nelle storie dei personaggi, con segreti, rivelazioni e colpi di scena che terranno gli spettatori con il fiato sospeso. La trama si fa sempre più avvincente, e i fan non vedono l’ora di scoprire come si evolveranno le vicende di Vera, Jana e Don Alonso.

