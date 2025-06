Anticipazioni TV: Ecco cosa aspettarsi da Tradimento questa sera su Canale 5

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Questa sera, venerdì 13 giugno 2025, gli appassionati della soap opera Tradimento possono prepararsi per un episodio ricco di colpi di scena. La serie, che ha conquistato il pubblico con le sue intricate trame, andrà in onda su Canale 5 alle 21.50, portando con sé tre nuovi episodi che promettono di tenere gli spettatori incollati allo schermo. Con l’avvicinarsi della pausa estiva, le tensioni tra i personaggi si intensificano, rendendo questo appuntamento imperdibile.

Le ultime novità: Guzide e il salvataggio di Umit e Yesim

Nella puntata di oggi, le vicende di Umit e Yesim si fanno sempre più drammatiche. I due protagonisti sono stati arrestati con l’accusa di omicidio, una situazione che ha scosso profondamente le loro famiglie. Guzide e Sezai non possono rimanere a guardare e si attivano per aiutarli. Sezai, in particolare, si occupa della difesa legale di Umit, mentre Guzide si dedica a Yesim, la moglie di Umit. La situazione si complica ulteriormente quando i due magistrati devono affrontare la richiesta di una cauzione di ben due milioni e mezzo di lire turche per ciascuno degli arrestati. Sezai decide di coprire i costi per Umit, mentre Guzide insiste affinché Tarik si prenda cura di Yesim, dimostrando così la sua determinazione a separare le sorti dei due coniugi.

La crisi di Selin: un momento di estrema fragilità

Un altro filone narrativo che cattura l’attenzione è quello di Selin e Tolga, che si trovano ad affrontare un lutto devastante: la morte della loro bambina adottiva. Questo tragico evento segna profondamente la loro vita e, in particolare, Selin, che si sente sopraffatta dal dolore. La giovane madre cerca di ottenere il perdono dalla famiglia biologica della piccola, ma la sua sofferenza la porta a isolarsi. Tolga, preoccupato per il benessere della moglie, chiede aiuto a Serra affinché le stia vicino. Tuttavia, la situazione precipita quando Selin, lasciata sola, tenta di togliersi la vita. Tolga, rientrando a casa e trovandola in uno stato critico, chiama immediatamente i soccorsi, portando Selin in una clinica psichiatrica per ricevere le cure necessarie.

Oylum e il nuovo inizio: una famiglia da ricostruire

In un contesto di tensione e dramma, Oylum cerca di trovare un nuovo equilibrio. Dopo le recenti difficoltà, tra cui l’arresto della suocera Mualla, accusata di omicidio, Oylum decide di partire per un breve viaggio in montagna con il marito Kahraman e il loro bambino Can. Questo viaggio rappresenta per lei un’opportunità per ricostruire la propria vita e cercare la felicità in una nuova famiglia. Tuttavia, la scoperta che Sezai sta aiutando Umit riaccende in lei sentimenti di tradimento nei confronti del padre, complicando ulteriormente le dinamiche familiari.

Programmazione di Tradimento: gli appuntamenti da non perdere

Tradimento continua a intrattenere il pubblico con la sua programmazione settimanale. La soap va in onda dal lunedì alla domenica nel daytime, mentre gli episodi serali sono programmati per il martedì e il venerdì su Canale 5. Con una trama avvincente e personaggi complessi, la serie si prepara a concludere la stagione con un finale che promette di essere ricco di emozioni e sorprese. Gli spettatori possono quindi aspettarsi un crescendo di tensione e dramma nei prossimi episodi, mentre le storie dei protagonisti si intrecciano in modi inaspettati.

