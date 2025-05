Anticipazioni TV del 3 maggio 2025: Ecco cosa accadrà in Beautiful, Tradimento e La Promessa

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le soap opera di Mediaset continuano a catturare l’attenzione del pubblico con trame avvincenti e colpi di scena. Oggi, 3 maggio 2025, gli spettatori potranno seguire le nuove puntate di Beautiful, Tradimento e La Promessa, in onda rispettivamente su Canale5 e Rete4. Scopriamo insieme i dettagli delle storie che terranno incollati i telespettatori ai teleschermi.

Beautiful: La sfida tra Ridge ed Eric

Nella puntata di Beautiful in onda oggi, Ridge ed Eric si preparano a presentare le loro nuove collezioni di moda, ma non si tratta solo di una semplice sfilata. Infatti, l’evento si trasforma in una vera e propria competizione tra padre e figlio, con gli ospiti ignari del fatto che la serata è anche una sfida per determinare chi tra i due sia il migliore stilista della Forrester Creations.

L’atmosfera è carica di tensione e aspettative, con Zende e RJ che si occupano degli ultimi ritocchi agli abiti in gara. Zende, in particolare, si dimostra risoluto nel risolvere un imprevisto che coinvolge un vestito iconico di Ridge. Nel frattempo, Brooke si sente minacciata dalla corte che la cantante francese Fanny Greyson e la contessa Von Frankfurt fanno al suo compagno, creando ulteriori tensioni all’interno della famiglia Forrester.

In parallelo, Luna è preoccupata per le condizioni di Eric, dopo aver appreso da RJ che il patriarca della famiglia è gravemente malato. Questa rivelazione aggiunge un ulteriore strato di dramma alla già complessa situazione familiare. Le dinamiche tra i personaggi si intensificano, promettendo colpi di scena e sviluppi inaspettati.

Tradimento: Le rivelazioni di Tolga

Nella soap Tradimento, la puntata di oggi porta con sé una serie di rivelazioni scioccanti. Tolga ha appena scoperto un video in cui Behram ordina a Suat di sparargli, il che lo porta a comprendere che Oylum ha scelto di rimanere con Behram per proteggerlo. Determinato a salvare la sua amata, Tolga mostra il filmato a Guzide, promettendo di fare tutto il possibile per aiutarla.

Successivamente, Tolga si confronta con Oltan, il quale gli ricorda che deve concentrarsi su Selin, la quale è incinta. La situazione si complica ulteriormente quando Selin rivela di non aver mai assunto la pillola anticoncezionale, mettendo in discussione la fiducia tra i due.

Nel frattempo, Kahraman scopre che Mualla tiene Oylum prigioniera e la rimprovera aspramente. Guzide continua le sue indagini per scoprire la verità sulla sua famiglia, mentre Tarik cerca di ricomporre i pezzi della sua vita. La tensione cresce, e Mualla si trova in uno stato di ansia, preoccupata per la sorte di Oylum e per le conseguenze delle sue azioni.

La Promessa: La verità prima del matrimonio

Nella puntata de La Promessa, Jana è pronta a mostrare il suo abito da sposa a Maria, ma la sua amica la mette in guardia. Maria le consiglia di rivelare la verità su di lei a Manuel prima di convolare a nozze, suggerendo che la sincerità potrebbe essere la chiave per un futuro felice.

Nel frattempo, Don Alonso decide di prendere in mano il business delle marmellate, con l’intenzione di lasciarlo a Catalina, che ha dimostrato grande impegno e passione per l’attività. Tuttavia, Vera è sconvolta dalla notizia che sua madre ha richiesto un incontro privato con Cruz, temendo che la sua vera identità possa essere rivelata.

Lope, innamorato di Vera, le promette di aiutarla a scoprire cosa sia realmente accaduto durante l’incontro. Le tensioni e le incertezze si accumulano, creando un’atmosfera di suspense e aspettativa per gli sviluppi futuri.

Le trame di oggi offrono un mix di emozioni, conflitti e rivelazioni, mantenendo alta l’attenzione del pubblico e promettendo ulteriori sviluppi nelle prossime puntate.

