Anticipazioni tv del 26 aprile 2025: Trame di Beautiful, Tradimento e La Promessa

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Le soap opera di Mediaset continuano a catturare l’attenzione del pubblico con trame avvincenti e colpi di scena. Oggi, 26 aprile 2025, gli appassionati di Beautiful, Tradimento e La Promessa possono aspettarsi episodi ricchi di emozioni e tensione. Scopriamo insieme cosa riservano le puntate di oggi, con dettagli sui personaggi e gli sviluppi delle storie.

Beautiful: Le tensioni tra Ridge e Finn

Nella puntata di Beautiful in onda oggi, Ridge Forrester si trova a dover affrontare una situazione delicata. Non comprende perché Finn non abbia informato Steffy della relazione tra Deacon e Sheila. Finn, il marito di Steffy, spiega a Ridge di aver voluto evitare di turbare la moglie, già provata dagli eventi recenti a Los Angeles. Tuttavia, il suo silenzio non convince Ridge, che si mostra contrariato. Anche Liam Spencer, ex marito di Steffy, viene a conoscenza della situazione e decide di contattare direttamente Steffy per rivelarle la verità.

Nel frattempo, Hope Logan si reca da Deacon per cercare di convincerlo a interrompere il legame con Sheila. Durante il loro incontro, la conversazione viene interrotta da una chiamata di Hollis, che informa Deacon di una rissa scoppiata tra Carter e Li al ristorante Il Giardino. Questo evento porterà Hope a riflettere sul comportamento del padre, facendola tornare alla Forrester Creations, dove trova conforto in Thomas. Le dinamiche familiari si complicano ulteriormente, creando un’atmosfera di tensione e conflitto.

Tradimento: I segreti di Oylum e le conseguenze

Nella soap Tradimento, la puntata di oggi si apre in un negozio d’antiquariato, dove Ipek si trova coinvolta in una discussione accesa con un’altra cliente. La situazione si fa tesa, e il proprietario del negozio e l’altra acquirente considerano di sporgere denuncia. Tuttavia, Ipek riesce a manipolare la situazione a suo favore, dimostrando la sua astuzia.

Nel frattempo, Guzide e Tarik sono preoccupati per le notizie riguardanti Oylum e decidono di recarsi all’ospedale dove la giudice ha partorito, cercando risposte. Kahraman, un altro personaggio chiave, chiede a Oylum di portare il piccolo Can in ospedale per far visita a Behram, il quale versa in condizioni critiche. I medici comunicano a Oylum la morte celebrale di Behram, lasciando a lei la difficile decisione di interrompere i trattamenti.

La situazione si complica ulteriormente quando Mualla, suocera di Oylum, irrompe in ospedale e affronta la nuora, portando via il bambino per tentare di farlo curare privatamente. Durante la lite, Mualla fa commenti pesanti, costringendo Guzide a rivelare verità nascoste. Kahraman, tornato in Turchia, inizia a indagare sull’attentato alla vita di Behram, scoprendo che Zelis lo aveva visitato in terapia intensiva, portandolo a confrontarsi con lei.

La Promessa: Nuove sfide per Salvador e la famiglia De Matesanz

Nella puntata de La Promessa, Salvador accetta una proposta di lavoro come primo valletto nella casa del conte De Matesanz. Questa scelta comporta per lui la consapevolezza di allontanarsi da Maria, la sua amata, con il rischio che la loro relazione ne risenta. Cruz, un altro personaggio centrale, esprime il desiderio di avere Teresa come nuova cameriera personale, aggiungendo ulteriori complicazioni alla dinamica familiare.

Catalina e Pelayo, nel frattempo, si presentano insieme alla cena di famiglia, creando tensioni tra i membri della casa. Don Lorenzo e Ayala si scagliano contro il conte, mentre Manuel, Curro e Martina accolgono Salvador con entusiasmo. La situazione si fa tesa quando Catalina difende il suo innamorato, chiedendo rispetto per lui. Don Alonso interviene per evitare che la cena si trasformi in un disastro, cercando di mantenere la calma tra i vari protagonisti.

Queste trame promettono di tenere incollati gli spettatori ai teleschermi, con sviluppi che potrebbero cambiare le sorti dei personaggi coinvolti.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!