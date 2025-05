Anticipazioni TV del 18 maggio 2025: ecco cosa aspettarsi da Beautiful, Tradimento e La Promessa

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le soap opera di Mediaset continuano a catturare l’attenzione degli spettatori con trame avvincenti e colpi di scena. Oggi, 18 maggio 2025, Canale5 e Rete4 presenteranno nuovi episodi di Beautiful, Tradimento e La Promessa. Scopriamo insieme le anticipazioni delle puntate in programma, che promettono emozioni e tensioni.

Beautiful: le tensioni familiari e l’amore controverso

Nella puntata di Beautiful in onda oggi, Thomas si troverà al centro di un acceso dibattito tra Brooke e Taylor. Entrambe le donne esprimeranno preoccupazioni riguardo alla relazione tra i loro figli, creando un clima di tensione. Thomas cercherà di rassicurarle, sottolineando che non ci saranno conseguenze negative per i ragazzi. Tuttavia, la situazione rimane delicata e le voci su questa relazione continuano a circolare all’interno della Forrester Creations.

Un altro tema caldo sarà l’amore controverso tra Sheila e Deacon, che suscita preoccupazione tra i membri della famiglia. La necessità di mantenere i due lontani dalla famiglia sarà un argomento di discussione ricorrente. Le dinamiche familiari si intrecciano con le relazioni romantiche, creando un mix di emozioni e conflitti che caratterizzano la soap.

Le anticipazioni settimanali di Beautiful, che coprono il periodo dal 18 al 24 maggio 2025, promettono ulteriori sviluppi nella trama, con colpi di scena che potrebbero cambiare le sorti dei personaggi coinvolti.

Tradimento: ricatti e alleanze inaspettate

Nella soap Tradimento, l’episodio di oggi si apre con Guzide che si dirige verso la centrale di polizia per liberare Ozan. Con un abile gioco di ricatti, riesce a convincere il caporedattore a ritirare la denuncia contro di lui. Questo colpo di scena porta Ozan a rivelare alla giudice che Azra è l’autrice dell’articolo che ha danneggiato la sua reputazione.

Guzide, sospettando che Tarik sia coinvolto nella faccenda, si precipita a confrontarsi con lui. La tensione cresce mentre si allea con Yesim, aiutandola a ottenere un accordo prematrimoniale vantaggioso. Il matrimonio tra Yesim e l’avvocato si avvicina, e Guzide avrà un ruolo importante come testimone.

Nel frattempo, Ozan incontra Tolga, che confida di essere ancora innamorato di Oylum. La situazione si complica ulteriormente quando gli uomini di Diyarbakir arrivano a Istanbul per vendicare Behram, con l’intenzione di rapire Ilknur per attirare Zelis nella loro rete. Mualla, tuttavia, si opporrà a questo piano, creando un ulteriore livello di tensione nella trama. Le anticipazioni settimanali di Tradimento, dal 18 al 24 maggio 2025, promettono di svelare ulteriori sviluppi intriganti.

La promessa: intrighi e decisioni difficili

Nella puntata de La Promessa di oggi, Jana si troverà in uno stato di preoccupazione per il comportamento di Manuel. Il marchese si prepara per un incontro con Don Gregorio, ma prima di partire, prende una pistola, suscitando l’attenzione della cameriera. Jana, preoccupata, chiederà spiegazioni a Manuel, ma lui le ordinerà di non seguirlo.

L’incontro tra Manuel e il maggiordomo si trasformerà in un confronto teso, con Manuel che propone un accordo: non denuncerà Don Gregorio per omicidio se lui lascerà il paese per sempre. Questo scambio di parole potrebbe avere conseguenze significative per entrambi i personaggi.

Nel frattempo, Catalina torna nelle cucine e informa Simona, Lope e Candela di aver ripreso il controllo del business delle marmellate, portando nuovi sviluppi nella trama. Le anticipazioni settimanali de La Promessa, dal 12 al 18 maggio 2025, promettono di rivelare ulteriori colpi di scena e sviluppi emozionanti.

Con queste trame avvincenti, il 18 maggio 2025 si preannuncia come una giornata ricca di emozioni per gli appassionati delle soap opera di Mediaset.

