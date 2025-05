Anticipazioni TV: Curro sospetta Julia nella puntata di La Promessa del 7 maggio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il 7 maggio 2025, alle 19.35 su Rete 4, andrà in onda una nuova puntata di “La Promessa“, la soap opera che continua a tenere incollati gli spettatori. In questo episodio, Curro inizia a nutrire sospetti su Julia, una nuova arrivata che sembra nascondere segreti. Scopriamo insieme le trame e le anticipazioni di questa attesa puntata.

Curro e i sospetti su Julia

Curro si trova a dover affrontare Julia, che ha deciso di rimanere alla tenuta dopo aver proposto di restaurare il ritratto di Carmen, la prima moglie di Don Alonso. Questa decisione non è ben vista dal barone, che comincia a sentirsi infastidito dalla presenza della giovane. Curro, in particolare, inizia a sospettare che Julia non sia chi dice di essere e che stia nascondendo qualcosa di rilevante. Le sue domande sulla guerra e sul passato di Julia lo portano a pensare che ci sia un inganno dietro il suo arrivo. La tensione cresce e Curro si rende conto che dovrà confrontarsi con questa situazione, che potrebbe rivelarsi più complessa del previsto.

Julia, dal canto suo, sembra determinata a dimostrare il suo valore e a guadagnarsi un posto nella tenuta. Ma quali sono le vere motivazioni che la spingono a restare? La sua presenza potrebbe portare a rivelazioni inaspettate, non solo per Curro, ma anche per Martina e gli altri personaggi coinvolti. La soap si prepara a svelare i misteri che circondano questo nuovo personaggio e il suo legame con la storia della tenuta.

Petra e la vendetta contro Marcelo

Petra, la governante della tenuta, sta attraversando un momento difficile. Dopo aver scoperto che Teresa, la fidanzata del suo defunto figlio, si è risposata, la sua rabbia si fa palpabile. Accusando Teresa di non avere sentimenti sinceri, Petra decide di rendere la vita impossibile sia a lei che a Marcelo, marito di Teresa. La situazione si complica ulteriormente quando Marcelo si dimostra un vero disastro in cucina, provocando l’ira di Petra e di Lope.

Mentre Teresa cerca di aiutare Marcelo a migliorare le sue abilità culinarie, Petra non perde tempo e approfitta degli errori del giovane per mettere in atto la sua vendetta. La tensione tra i personaggi aumenta, e Petra sembra determinata a far sì che Marcelo venga allontanato dalla tenuta. Riuscirà Teresa a difendere il marito e a mantenere la sua posizione nella tenuta, o Petra avrà la meglio?

Santos e il diario di Maria

Un altro sviluppo interessante nella puntata di “La Promessa” riguarda Santos, che scopre il diario personale di Maria. Senza esitazione, decide di rivelare a Petra il contenuto di questo diario, scatenando una serie di pettegolezzi e malumori tra i membri della tenuta. La situazione si fa tesa, poiché Maria, già provata dalla partenza di Salvador, deve affrontare questa nuova sfida.

Nel frattempo, Vera e sua madre Amalia si dedicano alla scrittura di un libro di ricette. Durante una delle loro sessioni di lavoro, Amalia si prepara a fare una confessione importante a Vera, ma il tempo a disposizione è limitato e l’argomento rimane in sospeso. Questo momento di intimità tra madre e figlia potrebbe rivelarsi cruciale per il loro rapporto, ma le interruzioni potrebbero ostacolare il loro dialogo.

Anticipazioni settimanali di La Promessa

“La Promessa” va in onda dal lunedì alla domenica alle 19.35 su Rete 4. Gli spettatori possono aspettarsi una settimana ricca di colpi di scena, intrighi e rivelazioni che terranno alta l’attenzione su questa soap opera. Con Curro, Julia, Petra, Marcelo, Santos e gli altri personaggi coinvolti in situazioni sempre più intricate, il pubblico è pronto a scoprire come si evolveranno le dinamiche all’interno della tenuta.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!