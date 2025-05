Anticipazioni TV: Cosa Aspettarsi da Beautiful, Tradimento e La Promessa del 4 Maggio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le soap opera di Mediaset continuano a tenere incollati milioni di telespettatori. Oggi, 4 maggio 2025, andranno in onda nuove puntate di tre tra le serie più seguite: Beautiful, Tradimento e La Promessa. Scopriamo insieme le trame e le anticipazioni di questi episodi, ricchi di colpi di scena e intrighi.

Beautiful: Le trame della puntata del 4 maggio 2025

Oggi, nella puntata di Beautiful, le tensioni familiari tra Ridge e Eric Forrester raggiungono un nuovo apice. Ridge, infastidito dalla sfida lanciata dal padre, non esiterà a fargli capire quanto lo disturbi la sua insistenza nel voler dimostrare la propria superiorità. Eric, dal canto suo, non si lascerà intimidire e ribadirà la sua determinazione a non ritirarsi, dimostrando di essere ancora in grado di competere. La situazione si fa sempre più tesa mentre gli ospiti della Forrester Creations attendono con curiosità le nuove collezioni che verranno presentate. Le dinamiche familiari si intrecciano con il mondo della moda, creando un mix di emozioni e aspettative.

Le anticipazioni per la settimana dal 4 al 10 maggio 2025 promettono ulteriori sviluppi intriganti, con i personaggi che si troveranno a dover affrontare non solo le sfide professionali, ma anche quelle personali. La competizione tra padre e figlio si intensificherà, portando a riflessioni profonde sui legami familiari e sulle ambizioni individuali.

Tradimento: Cosa accade nella puntata di oggi, 4 maggio 2025

Nella soap opera Tradimento, Ipek si concede un lusso inaspettato: acquista un’automobile di alta gamma grazie ai proventi della vendita di una proprietà di Avanos, intestata a lei da Sezai. Tuttavia, dietro questa facciata di felicità, si cela un desiderio di vendetta nei confronti di Guzide, la persona che le ha inflitto un grande dolore. Ipek sta elaborando un piano per colpire la sua nemica, dimostrando che la sua vita è tutt’altro che serena.

Nel frattempo, Mualla è furiosa, convinta che Oylum abbia portato via il piccolo Can. La verità è ben diversa: Oylum ha semplicemente portato il bambino in ospedale per una visita. Tolga, invece, si sente tradito da Selin, che, spaventata di perderlo, si rivolge a Oylum per chiedere aiuto. La situazione si complica ulteriormente quando Guzide e Tarik chiedono a Ozcan di sottoporsi a un test del DNA, ricevendo una risposta inaspettata che cambierà le loro vite.

Le anticipazioni per la settimana dal 4 al 10 maggio 2025 rivelano che i conflitti tra i personaggi si intensificheranno, portando a scelte difficili e a conseguenze inaspettate.

La Promessa: Trama della puntata del 4 maggio 2025

Nella puntata de La Promessa, Petra si scaglia contro la cameriera, accusandola di aver dimenticato troppo in fretta Feliciano. Teresa, la cameriera, rimane profondamente colpita da queste parole e spera in un futuro miglioramento del rapporto con la sua ex quasi suocera. Nel frattempo, Pelayo affronta delle difficoltà in cucina, poiché i colleghi non si fidano più di lui a causa di un errore passato. Catalina, però, non si arrende e incoraggia Pelayo a riconquistare la fiducia di tutti, in particolare di Simona.

Jana, spinta da Maria, decide di rivelare a Manuel la verità su di lei, mentre Marcelo continua a commettere errori, attirando le ire di sua moglie e di Santos. Le anticipazioni per la settimana dal 28 aprile al 4 maggio 2025 promettono un’evoluzione delle relazioni tra i personaggi, con segreti e verità che verranno a galla, creando nuove tensioni e sviluppi narrativi.

Le trame di queste soap opera continuano a catturare l’attenzione del pubblico, promettendo emozioni forti e momenti di grande intensità.

