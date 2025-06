Anticipazioni settimanali di “Tradimento”: trame dal 8 al 14 giugno 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le nuove puntate della serie “Tradimento” promettono colpi di scena e tensioni emotive. Durante la settimana dal 8 al 14 giugno 2025, i personaggi si trovano coinvolti in eventi drammatici che metteranno alla prova le loro relazioni e le loro scelte. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Sezai e Guzide: una proposta inaspettata

Sezai decide di sorprendere Guzide portandola lontano dal trambusto della città. I due si recano in un ristorante immerso nella natura, dove Sezai, in un momento romantico, chiede a Guzide di sposarlo. Questo gesto segna un punto cruciale nella loro relazione, ma non tutto è sereno. Infatti, Yesim, grazie all’aiuto di Begum, scopre con orrore che Ipek ha tentato di investire Guzide. La notizia sconvolge Yesim, che si affretta a informare Sezai della situazione, creando un clima di tensione e preoccupazione.

Nel frattempo, Ipek affronta il padre, ricevendo un severo rimprovero per le sue azioni. In un acceso confronto, accusa Sezai di non aver mai amato veramente sua madre e di essere tornato dal Canada solo per vendetta. La giovane si rivolge poi a Tarik, chiedendogli di trovare un modo per allontanare Guzide dalla vita di Sezai, intensificando ulteriormente il conflitto tra i personaggi.

La salute di Numan e le nuove decisioni familiari

La situazione si complica quando Numan subisce un’emorragia cerebrale. Sezai decide di fargli visita, mostrando la sua preoccupazione per la salute del padre. Nel frattempo, Guzide comunica alla sua famiglia e a Nazan la sua intenzione di sposare Sezai, una decisione che non viene accolta con entusiasmo da tutti. Ozan, nel frattempo, si prepara a entrare nell’azienda dei Dicleli, ma Guzide esprime il suo disappunto riguardo a questa scelta.

Selin e Tolga, nel frattempo, ottengono l’affidamento di una bambina. Tuttavia, quando la presentano a Oltan, quest’ultimo rimane sorpreso di non essere stato coinvolto nella decisione. La situazione si complica ulteriormente quando Oltan e Ipek partono per un viaggio di lavoro e, dopo aver soccorso una famiglia coinvolta in un incidente, si scambiano un bacio in una pensione, complicando ulteriormente le dinamiche tra i personaggi.

Un evento drammatico e le sue conseguenze

Yesim e Umit ricevono un incarico da Semiha, una cliente benestante, per organizzare una cena in onore del compleanno del marito Kadir Akinaslan. Mentre Mualla acconsente al divorzio di Oylum da Behram, si celebra il matrimonio tra Oylum e Kahraman. Tuttavia, la serata di festa viene interrotta dalla morte improvvisa di Kadir, un evento che sconvolge tutti. Semiha, in preda alla disperazione, accusa Yesim e Umit di avvelenamento, portando all’arresto dei due.

La felicità di Selin e Tolga per l’arrivo della bambina affidata viene tragicamente spezzata dalla sua morte, causata dalla sindrome della morte in culla. Devastati, Selin e Tolga decidono di cercare la famiglia biologica della bambina per chiedere perdono. Nel frattempo, Guzide e Sezai si mobilitano per aiutare Yesim e Umit, con Sezai che accetta di difendere Umit e Guzide che si occupa di Yesim. Le accuse di omicidio colposo pesano su di loro, creando un clima di tensione e incertezza.

Minacce e tensioni familiari

Un sito di gossip minaccia di divulgare la notizia della morte della bambina, chiedendo denaro a Oltan per evitare la pubblicazione. Nel frattempo, Tolga trova Selin in uno stato critico nella cameretta della bambina, mentre tenta di togliersi la vita. Riesce a salvarla e a farla ricoverare in una clinica psichiatrica, ma il dramma continua a pesare su di loro.

Sezai decide di pagare la cauzione per Umit, mentre Guzide insiste affinché quella di Yesim venga saldata da Tarik. Entrambi escono dal carcere in attesa del processo, ma un video che ritrae Sezai e Guzide al tribunale viene diffuso online, scatenando la furia di Ipek, che si sente tradita dal padre e decide di lasciare casa.

Momenti di tranquillità e segreti pericolosi

Oylum trova un momento di serenità in montagna con Kahraman e Can, vivendo un’esperienza familiare tanto attesa. Nel frattempo, Tolga cerca conforto nell’alcol, mentre Serra si approfitta del suo stato per avvicinarsi a lui. Mualla, contrariamente alle aspettative di Ilknur, visita Oylum e Kahraman per portare dolci.

Ayse, ignara del contenuto, lava il peluche di Oyku, all’interno del quale si trova una chiavetta USB contenente un video compromettente in cui Tarik spara a Korkmaz. Yesim, venuta a conoscenza del pericolo, si infuria, mentre Tarik, per proteggere se stesso, chiede aiuto a Taner per hackerare l’email di Yesim e impedire che il video venga diffuso. La tensione continua a crescere, promettendo ulteriori sviluppi drammatici nelle prossime puntate.

