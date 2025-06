Anticipazioni settimanali di “The Family”: eventi cruciali dal 29 giugno al 5 luglio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Le trame di “The Family” continuano a catturare l’attenzione dei telespettatori con colpi di scena e sviluppi inaspettati. Nella settimana che va dal 29 giugno al 5 luglio 2025, gli eventi si intensificano, portando i protagonisti a confrontarsi con situazioni sempre più pericolose e drammatiche. La tensione cresce mentre i personaggi si trovano a dover affrontare le conseguenze delle loro azioni, in un intreccio di vendetta, amore e sacrificio.

Il piano di Hülya e Nedret contro Ferman

Hülya e Nedret decidono di affrontare Ferman/Çeyrek, recandosi a casa di Kiymet con l’intento di smascherarlo e costringerlo a rivelare la sua vera identità. Per ottenere ciò, non esitano a minacciare Kiymet di morte, una mossa che provoca una reazione immediata da parte di Ferman. Dopo che le due donne lasciano la scena, Ferman si mette sulle loro tracce, deciso a eliminarle per proteggere il suo segreto. Tuttavia, Cihan, accompagnato dai suoi uomini, interviene e riesce a catturare Ferman. Lo trasferisce nei sotterranei di un albergo, dove inizia un’interrogazione intensa, cercando di ottenere informazioni sul nascondiglio di Babür, un altro personaggio chiave della trama.

Aslan e Devin: tra preparativi e pericoli

Nel frattempo, Aslan e Devin si trovano coinvolti in un corso preparto, un momento che dovrebbe essere di gioia ma che si trasforma in una serie di situazioni imbarazzanti, grazie all’atteggiamento esperto di Aslan. Mentre si preparano ad accogliere il loro bambino, Aslan e Cihan elaborano un piano per attirare Babür in una trappola. Fanno circolare la voce di una grossa somma di denaro nascosta nella casa di Kiymet, sperando che Babür si lasci tentare. Il piano prevede che Cihan faccia fuggire Çeyrek, il quale, scoperto il furto, inseguirà Babür per recuperare il denaro e vendicarsi.

L’incidente di Çeyrek e le conseguenze

Il piano di Aslan e Cihan sembra procedere senza intoppi, ma le cose prendono una piega drammatica quando Çeyrek riesce a recuperare il denaro, ma durante la fuga, i soldi prendono fuoco. Nel tentativo di salvare il bottino, Çeyrek riporta gravi ustioni al volto e alle mani, costringendolo a un ricovero in ospedale. Mentre è piantonato, scopre che la famiglia Soykan sta festeggiando le nozze di Bedri e Yagmur al porticciolo turistico. Nonostante le sue condizioni, Çeyrek riesce a evadere dall’ospedale e si dirige al ricevimento. Qui, durante un tentativo di assassinare Aslan, ferisce mortalmente Cihan, un evento che segna un punto di non ritorno nella storia.

La vendetta di Aslan e Hülya

Dopo la tragica morte di Cihan, Aslan e Hülya si uniscono nel giuramento di vendicarsi di Çeyrek e Kiymet, determinati a porre fine a questa faida che ha già causato troppi danni. Nel frattempo, Aslan e Devin ricevono la notizia che aspettano un bambino, ma la gravidanza si rivela ad alto rischio per la salute di Devin. Aslan, desideroso di costruire un futuro migliore per la sua famiglia, individua un ristorante a Urla che vorrebbe acquistare, ma il proprietario si mostra riluttante a vendere. La situazione si complica ulteriormente quando Devin, sopraffatta dagli impegni e dallo stress legato alla gravidanza, finisce in ospedale.

Un parto rischioso e un compleanno da festeggiare

Nel contesto di Istanbul del 2024, durante il fidanzamento di Turgut e Asuman, Devin entra improvvisamente in travaglio, affrontando un parto estremamente rischioso sia per lei che per il nascituro. Questo momento critico segna un punto di svolta nella sua vita e in quella di Aslan. Cinque anni dopo, a Urla, Aslan e il loro figlio si preparano a festeggiare un compleanno nel ristorante di famiglia. Il legame tra padre e figlio è profondo e visibile, ma la presenza di Devin sembra essere solo un ricordo evocato, lasciando i telespettatori in attesa di scoprire come si evolveranno le dinamiche familiari e le relazioni tra i personaggi.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!