Anticipazioni settimanali di Beautiful: cosa accadrà dal 15 al 21 giugno 2025

Le trame di Beautiful continuano a catturare l’attenzione dei telespettatori, con eventi che si susseguono in modo avvincente. Le puntate in onda dal 15 al 21 giugno 2025 promettono colpi di scena e momenti di grande emozione. Scopriamo insieme le anticipazioni di questa settimana, episodio dopo episodio, per non perdere neanche un dettaglio della soap opera più amata di Canale 5.

Domenica 15 giugno 2025: un malore inaspettato

La settimana si apre con un evento drammatico a Villa Forrester. Eric, il patriarca della famiglia, sviene improvvisamente, crollando sul pavimento. La sua compagna, Donna, è colta da un forte spavento, preoccupata per le condizioni di salute del Forrester, che non riesce a riprendersi subito. Nel frattempo, all’interno della Forrester Creations, si accende una lite accesa tra Zende e RJ. Zende accusa RJ di essere stato scelto come collaboratore del nonno solo per il suo legame di parentela con Brooke e Ridge. RJ, pur riconoscendo la mancanza di esperienza nel settore della moda, si trova in difficoltà, poiché non può rivelare i dettagli di un segreto promesso a Eric e a suo padre. La tensione tra i cugini è palpabile e segna l’inizio di una settimana carica di emozioni.

Lunedì 16 giugno 2025: la festa in arrivo

Hope si unisce a Brooke e Ridge, scoprendo che Eric ha intenzione di organizzare una festa a Villa Forrester. Preoccupata per la salute del patriarca, Hope esprime le sue timori, temendo che Eric possa affaticarsi e compromettere ulteriormente il suo stato di salute. Ridge, riconoscente per le preoccupazioni della figlia, la lascia a discutere con Brooke. Nel frattempo, Ridge si reca nell’ufficio di progettazione e trova Zende e RJ ancora in lite. Comprendendo la frustrazione di Zende, Ridge decide di rivelare al nipote la verità sulla salute del nonno, un’informazione che lascia Zende scioccato, ma anche lui è costretto a mantenere il segreto.

Martedì 17 giugno 2025: l’anticipazione della festa

Eric, consapevole della gravità della sua situazione, decide di anticipare la festa per poter dire addio alla sua famiglia. Nonostante il suo stato d’animo sia provato, Donna lo sostiene nel suo desiderio. Ridge e Steffy, invece, faticano a nascondere le loro emozioni. Carter, recandosi in ufficio, informa Ridge di alcune modifiche apportate al testamento di Eric, rivelando che ha lasciato a Ridge la procura medica. La famiglia inizia a rendersi conto che la salute di Eric sta peggiorando e che il momento della verità si avvicina. Ridge contatta i suoi fratelli, invitandoli a tornare a Los Angeles il prima possibile. Solo Thorne risponde, confermando la sua presenza alla festa.

Mercoledì 18 giugno 2025: preparativi e rivelazioni

Con l’avvicinarsi della festa, Donna ed Eric si dedicano ai preparativi, ripercorrendo insieme i momenti più significativi della loro storia d’amore. Eric esprime il desiderio di lasciare un ricordo felice di sé, senza far pesare la sua condizione sulla famiglia. Nel frattempo, Thorne arriva a Villa Forrester e Ridge si vede costretto a rivelargli la verità sulla salute del padre. La notizia lascia Thorne senza parole e profondamente preoccupato. Ridge lo esorta a mantenere un atteggiamento positivo per il bene della festa, nonostante il dolore che tutti provano.

Giovedì 19 giugno 2025: emozioni contrastanti

La preparazione per la serata di festa continua, ma RJ e Luna si lasciano sopraffare dalla nostalgia, ricordando i bei momenti trascorsi con Eric. Bridget, tornata a casa, è felice di rivedere la sua famiglia, ma Brooke deve comunicarle una notizia devastante che la fa piangere. La dottoressa fatica ad accettare la gravità della situazione del padre. Ridge cerca di mantenere la calma tra i familiari, invitandoli a sorridere per rispettare il desiderio di Eric di vivere questo momento con gioia. Lo stilista consiglia a chi non riesce a trattenere le emozioni di non presentarsi alla festa, per non rovinare l’ultimo desiderio del patriarca.

Venerdì 20 giugno 2025: la festa inizia

La festa a Villa Forrester si presenta come un evento splendido, con gli invitati elegantemente vestiti. Ridge riabbraccia Thorne e Bridget, mentre Hope e Steffy, ansiose, cercano rassicurazioni da Ridge e Brooke sulla situazione. Finn, ancora in ospedale, è immerso in un lavoro che sembra assorbirlo completamente. Nonostante i messaggi insistenti di Steffy, Finn è riluttante a lasciare l’ufficio. Sua madre, Li, si preoccupa per lui e lo esorta a unirsi alla famiglia, intuendo che il figlio nasconde un segreto.

Sabato 21 giugno 2025: un malore inaspettato

La festa è in pieno svolgimento e Eric si mostra felice di avere tutta la famiglia riunita. Tuttavia, un imprevisto cambia rapidamente l’atmosfera: il patriarca accusa un malore e Donna interviene prontamente per aiutarlo. Nonostante il suo stato, Eric cerca di mascherare il suo malessere, distraendo i figli e i nipoti con parole affettuose, specialmente nei confronti di Steffy, che indossa un abito che ricorda la nonna. Nel frattempo, Finn è ancora impegnato nel suo lavoro, mentre Li, preoccupata, cerca di convincerlo a riprendere le sue ricerche. È tempo di tornare da Steffy, che ha bisogno del suo sostegno.

Le puntate di Beautiful continuano a riservare sorprese e colpi di scena, mantenendo alta l’attenzione dei telespettatori. La soap opera va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica, offrendo momenti di intensa emozione e intrattenimento.

