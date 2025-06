Anticipazioni settimanali della soap opera “The Family”: trame dal 21 al 27 giugno 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La soap opera turca “The Family”, con il noto attore Kivanc Tatlitug, continua a catturare l’attenzione del pubblico italiano. In onda su Canale 5 dal 21 al 27 giugno 2025, dal lunedì al venerdì alle 16.00 e nel weekend dalle 14:30, la serie promette colpi di scena e momenti di intensa emozione. Scopriamo insieme le anticipazioni dettagliate degli episodi in arrivo.

Sabato 21 giugno 2025: Devin in ospedale

La situazione per Devin si fa critica: la giovane è ancora in stato di incoscienza in un letto d’ospedale, circondata dai suoi familiari. Aslan, suo marito, vive un momento di profonda angoscia, poiché la consapevolezza che la moglie, incinta, possa non farcela lo rende vulnerabile. La tensione è palpabile, e il suo dolore è amplificato dalla paura di perdere non solo Devin, ma anche il loro bambino. Nel frattempo, Cihan, un personaggio chiave della trama, è impegnato a rintracciare la talpa che ha rivelato a Ilyas la posizione dei Soykan, intensificando così il clima di tensione e conflitto.

Domenica 22 giugno 2025: la trappola di Aslan

La determinazione di Aslan emerge quando, con l’aiuto del cugino Bedri e della zia Nedret, riesce a tendere una trappola a Ilyas, portando alla sua morte. Questa azione segna un punto di svolta nella trama, poiché Cihan decide di risparmiare il braccio destro di Ilyas, Ceyrek, credendo nella sua buona fede. Tuttavia, Ceyrek ha piani diversi: promette a Kiymet di vendicare la morte di Ilyas, che considerava un padre. Nel frattempo, Devin riceve notizie preoccupanti dal medico riguardo alla sua gravidanza, che potrebbe mettere a rischio sia la sua vita che quella del bambino.

Lunedì 23 giugno 2025: una decisione difficile

Devin e Aslan si trovano di fronte a una scelta drammatica: continuare la gravidanza, rischiando la vita di entrambi, o interrompere la gestazione per salvaguardare la salute della giovane madre. Aslan è fermamente contrario a mettere in pericolo Devin, mentre lei è determinata a non rinunciare alla possibilità di diventare madre. Questo conflitto di desideri crea un’atmosfera di tensione e incertezza, lasciando il pubblico con il fiato sospeso su quale sarà la loro decisione finale.

Martedì 24 giugno 2025: l’amore di Yagmur e Bedri

Yagmur e Bedri, innamorati, si preparano a coronare il loro sogno di matrimonio. Tuttavia, la madre di Yagmur, Nese, è contraria a questa unione, preoccupata per i rischi legati alla famiglia Soykan. Nonostante le sue riserve, Yagmur decide di rivelare a Bedri il suo passato da escort, cercando di costruire una relazione basata sulla sincerità. La reazione di Bedri e di sua madre è sorprendentemente comprensiva, mentre Nese continua a esprimere i suoi dubbi. Nel frattempo, Aslan e Devin si preparano a portare Seher, la nonna malata, nella sua amata Adana, desiderando realizzare uno dei suoi ultimi sogni.

Mercoledì 25 giugno 2025: segreti rivelati

Yagmur confida a Bedri e Nedret il suo passato, desiderando che non ci siano segreti tra di loro prima del matrimonio. La reazione di Bedri è di totale supporto, mentre Nese, nonostante le sue preoccupazioni, alla fine accetta di benedire le nozze. La trama si complica ulteriormente quando gli uomini di Babur sabotano il porto, costringendo Aslan a reagire per proteggere la sua famiglia.

Giovedì 26 giugno 2025: la perdita di Seher

La famiglia Soykan affronta un momento di profondo dolore: nonna Seher è morta nel sonno. Aslan, devastato, deve però rispettare la volontà della nonna, che aveva chiesto di non versare lacrime al suo funerale. Nonostante il lutto, i preparativi per la cerimonia dell’henné di Yagmur e l’addio al celibato di Bedri proseguono, creando un contrasto tra gioia e tristezza.

Venerdì 27 giugno 2025: la vendetta di Ferman

Hulya e Nedret decidono di affrontare Kiymet per scoprire la verità su Ferman. Le due donne, minacciando la madre di Ilyas, riescono a ottenere informazioni, ma la reazione di Ferman è violenta. Determinato a vendicare la morte del suo amico, Ferman inizia a inseguire Hulya e Nedret, promettendo di fermarle a qualunque costo.

La soap opera “The Family” continua a tenere il pubblico con il fiato sospeso, con trame avvincenti e colpi di scena che si susseguono. Gli episodi della settimana promettono di essere ricchi di emozioni e conflitti, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.

