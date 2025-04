Anticipazioni settimanali della serie “Tradimento”: eventi chiave dal 4 al 10 maggio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La trama della serie Tradimento si infittisce con colpi di scena e intrighi che coinvolgono i protagonisti. In questa settimana, le dinamiche tra i personaggi si intensificano, portando a decisioni cruciali e conflitti emotivi. Scopriamo insieme gli eventi salienti che caratterizzeranno le puntate dal 4 al 10 maggio 2025.

Ipek e la vendetta contro Guzide

Ipek, dopo aver venduto una proprietà ad Avanos ereditata dal padre, decide di investire i proventi in un’auto di lusso. In compagnia delle amiche Serra e Azra, si gode il nuovo acquisto, ma il pensiero del torto subito da Guzide la tormenta. Determinata a vendicarsi, Ipek inizia a pianificare un’azione contro la donna che le ha causato tanto dolore. Le tre amiche si uniscono per elaborare un piano che possa rovinare la reputazione di Guzide, creando tensione e aspettativa tra gli spettatori.

Mualla e la ricerca di Can

Nel frattempo, Mualla si reca a casa di Guzide, ma non trovando nessuno, teme che il nipote Can sia stato portato via. La sua furia la spinge a contattare Kahraman, con il sospetto che Oylum possa essere coinvolta nella scomparsa del bambino. La situazione si complica quando Mualla scopre che Oylum si trovava semplicemente in ospedale per far visitare il figlio, malato di influenza. Al suo ritorno, Oylum affronta Mualla, accusandola di aver agito ingiustamente nei confronti di sua madre, evidenziando così le tensioni familiari.

Le complicazioni tra Tolga e Selin

Tolga, durante una cena con il padre Oltan, Selin e Serra, si mostra deluso dopo aver scoperto che Selin gli ha mentito riguardo ai contraccettivi. Nonostante i tentativi di Oltan di farlo ragionare, Tolga rimane irremovibile. Selin, nel tentativo di dimenticare Tolga, confida a Oylum di essere incinta, aggiungendo un ulteriore strato di complessità alle relazioni tra i personaggi. Questo sviluppo crea un clima di tensione e incertezza, che si riflette nelle interazioni tra i protagonisti.

Il test del DNA e il conflitto tra Oylum e Kahraman

Guzide e Tarik decidono di contattare Ozcan per un test del DNA, sperando di scoprire se sia realmente il loro figlio. Tuttavia, Ozcan si dimostra interessato solo al denaro e rifiuta di sottoporsi al test senza un compenso. In un’altra scena, Oylum, Nazan e Kahraman portano Can a mangiare all’aperto, ma Tolga, che li osserva, decide di seguirli, dando vita a una rissa con Kahraman. L’episodio, ripreso da una donna con il cellulare, diventa virale, attirando l’attenzione dei media e complicando ulteriormente la situazione.

Decisioni drastiche di Mualla e tensioni familiari

Dopo aver appreso della rissa, Mualla prende una decisione drastica: ordina di portare via Oylum da casa, affidando il bambino a Ensar e alle guardie. Ipek, nel frattempo, rifiuta di partecipare a una cena organizzata da Guzide, fingendo un errore di data, ma in realtà agendo deliberatamente. La tensione aumenta quando Mualla ordina il rientro di Oylum a casa della madre, mentre Guzide, Sezai e Umit cercano di aiutarla a riavere il figlio, senza successo.

La crisi tra Tolga e Selin

Tolga confessa a Selin di essere ancora innamorato di Oylum e decide di interrompere la relazione. Selin, sconvolta dalla notizia, tenta il suicidio ma viene salvata da Serra, che la porta in ospedale. Oltan, venuto a conoscenza dell’accaduto, rimprovera Tolga per la sua irresponsabilità, evidenziando le conseguenze delle sue azioni.

I nuovi sviluppi tra Yesim e Tarik

Yesim, rendendosi conto di non essere ben accetta in casa di Tarik, si sente sfruttata e trattata come una serva. Kahraman, nel frattempo, riesce a far tornare Oylum da suo figlio Can, mentre i suoi sentimenti per Oylum si intensificano, culminando in un bacio tra i due. Questo momento segna un punto di svolta nelle loro relazioni, creando nuove tensioni e aspettative.

La verità su Ozcan e le accuse contro Guzide

Tolga e Selin si riconciliano e scoprono che il bambino che aspettano è una femmina. I risultati del laboratorio confermano che Ozcan Gurcelik non è il figlio di Guzide e Tarik, portando un sospiro di sollievo alla coppia. Nel frattempo, Ipek accusa Guzide di essere responsabile della morte di sua madre, creando un clima di tensione durante una cena. Numan, notando il turbamento di Guzide, cerca di discutere della situazione con Sezai, ma lui rifiuta di credere alle accuse.

Il piano di Ipek contro Guzide

Ipek, insieme ad Azra e Serra, mette in atto un piano per rovinare la reputazione di Guzide, cercando di farla accusare di corruzione. Con l’aiuto di Bilal, un attore amico di Serra, organizzano un incontro fittizio in cui Guzide cade nella trappola, registrando una conversazione compromettente. Le ragazze manipolano l’audio per far sembrare che Guzide richieda una tangente, consegnando la registrazione a Rustu, un giornalista, per creare uno scandalo mediatico.

Tensioni crescenti e colpi di scena

Durante una cena con Guzide, Kahraman si presenta con Oylum e Can, nonostante l’opposizione di Mualla. Tolga, giunto con documenti per Guzide, rimane turbato dalla scena familiare. Ipek, nel frattempo, inizia a lavorare per Oltan, mentre Tarik continua a trattare Yesim con disprezzo, lasciandola sola a casa. Sezai regala una nuova auto a Ipek, che si trova in difficoltà nel rivelare di aver già acquistato un’auto di lusso.

La settimana si preannuncia ricca di eventi e colpi di scena, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori sulla serie Tradimento.

