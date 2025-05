Anticipazioni settimanali de La promessa: trame dal 25 al 31 maggio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le trame delle puntate de La promessa, in onda dal 25 al 31 maggio 2025, si preannunciano ricche di colpi di scena e tensioni tra i personaggi. Rómulo rivela a Burdina che Pia è viva, svelando i motivi dietro la simulazione della sua morte. Questo sviluppo porta a una serie di eventi che coinvolgono diversi protagonisti, creando un intreccio di relazioni e conflitti.

Rómulo e la verità su Pia

Rómulo decide di confidare a Burdina che Pia, creduta morta, è in realtà viva. Le motivazioni dietro questa inscenatura sono complesse e rivelano un piano ben orchestrato. Burdina, da tempo sospettosa nei confronti di Pia, si fa condurre da lei per ascoltare la sua versione dei fatti. Questo incontro potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro dei personaggi coinvolti, poiché la verità potrebbe avere ripercussioni significative. Nel frattempo, Petra si mostra determinata a scoprire la data del matrimonio di Jana, mentre Cruz cerca di ottenere informazioni da Manuel. Petra, inoltre, restituisce a Santos il quaderno di Maria, un gesto che potrebbe avere conseguenze inaspettate.

Amalia e il confronto con Vera

Amalia affronta Vera, esigendo la restituzione del denaro che la giovane ha sottratto dalla loro casa. Inizialmente, Vera nega di avere i soldi, ma poi ammette di non averli più e di non avere intenzione di restituirli. Questo scontro mette in evidenza le tensioni familiari e le dinamiche di potere tra le due donne. Nel frattempo, Pia si prepara a partire per Badajoz per incontrare Diego, con il consenso di Rómulo. Cruz, d’altro canto, continua a mantenere un atteggiamento freddo e distaccato nei confronti di Alonso, alimentando ulteriormente la tensione tra i personaggi.

Il matrimonio di Jana e Manuel

Jana e Manuel si recano in chiesa, entusiasti e ansiosi di unirsi in matrimonio. Tuttavia, le loro aspettative vengono infrante quando trovano Cruz al posto del sacerdote, pronta a ostacolare le nozze. La marchesa riesce a convincere Manuel a tornare a casa, mentre Jana cerca rifugio da Ramona. La situazione si complica ulteriormente quando María, inviata da Manuel, scopre che il piano di matrimonio è stato rivelato a Cruz attraverso il quaderno di Maria. Questo evento segna un punto di svolta nella trama, poiché le alleanze e le rivalità tra i personaggi si intensificano.

Preparativi e conflitti

I preparativi per le nozze di Margarita e il conte de Ayala proseguono, ma Margarita confessa alla figlia di non provare la stessa emozione che aveva provato durante il suo primo matrimonio. Martina, dopo aver chiesto a Julia di lasciare il palazzo, si pente e decide di trascorrere una mattinata spensierata con lei e Curro, giocando a badminton. Questo momento di leggerezza è interrotto dalle preoccupazioni di Simona, che chiede spiegazioni al Conte de Añil riguardo a Catalina, ma Pelayo si rifiuta di rispondere. La tensione tra Petra e Santos sembra aumentare, mentre il rapporto tra Teresa e Marcelo diventa sempre più teso.

La questione del denaro e le alleanze

Vera racconta a Lope delle pressioni della madre per restituire il denaro sottratto, suggerendo di accusare la marchesa. Ayala e Margarita discutono del loro futuro e del trasferimento al palazzo del conte dopo le nozze. Margarita cerca di convincere Martina a vivere con loro, ma la giovane ribadisce la sua volontà di rimanere al palazzo. Santos, nel frattempo, rimprovera Marcelo per un errore nella sistemazione di una camicia, evidenziando le tensioni quotidiane tra i personaggi.

Rivelazioni e decisioni

Jana, tornata al palazzo, comunica a Manuel la sua intenzione di riprendere a lavorare, ma lui le fa notare che la loro relazione non rende più decoroso il suo ruolo. Cruz, infine, rivela ad Alonso di aver corrotto il parroco per impedire le nozze tra Manuel e Jana, proponendo un’alleanza per porre fine alla loro relazione. Questo sviluppo segna un ulteriore aumento delle tensioni e dei conflitti tra i personaggi, promettendo ulteriori colpi di scena nelle prossime puntate.

La situazione familiare di Amalia

Pelayo è furioso con Catalina per la sua relazione con Adriano e fatica a perdonarla. Amalia confessa alla figlia che la famiglia è sull’orlo della rovina e cerca di recuperare i soldi che Vera ha sottratto, scoprendo che sono finiti nelle mani di Cruz. Curro rivela a Manuel la vera identità di Julia, aggiungendo un ulteriore strato di complessità alla trama. Margarita, infine, desidera convincere Martina a trasferirsi con lei dopo il matrimonio, ma i suoi sforzi risultano vani.

Accuse e tensioni

Maria accusa Petra di aver sottratto il suo quaderno e di averlo consegnato alla marchesa. Manuel ribadisce a Jana la sua intenzione di sposarla, mentre Amalia chiede a Lope di convincere Vera a tornare a casa. Le dinamiche tra i personaggi continuano a evolversi, creando un’atmosfera di crescente tensione e aspettativa per gli eventi futuri.

