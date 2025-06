Anticipazioni settimanali de La promessa: trama dal 8 al 14 giugno 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La settimana che va dall’8 al 14 giugno 2025 si preannuncia ricca di colpi di scena nella serie “La promessa“. I personaggi principali si trovano ad affrontare situazioni complesse e tensioni che mettono a dura prova le loro relazioni. Dalla detenzione di Manuel alle dinamiche familiari, ogni episodio porterà con sé nuove rivelazioni e conflitti.

La visita in carcere e le tensioni familiari

Manuel, attualmente in carcere, riceve la visita di Rómulo e Pía, i quali cercano di sostenerlo in questo momento difficile. Nel frattempo, la sua famiglia si mobilita per cercare di ottenere la sua scarcerazione, consapevole che la sua detenzione sta avendo ripercussioni pesanti su tutti. Il conte de Ayala, furioso per l’abbandono del cuoco che aveva ingaggiato per il banchetto nuziale, sfoga la sua frustrazione su chi lo circonda, attribuendo il caos che regna alla detenzione di Manuel. Questa situazione rischia di compromettere il matrimonio, creando ulteriori tensioni tra i personaggi.

Le preoccupazioni di Martina e Catalina

Martina, sempre più attenta ai segnali preoccupanti nel rapporto tra Curro e Julia, si trova a dover affrontare una situazione delicata. Nel frattempo, Catalina confida a Pelayo di non voler rivelare al padre del bambino la sua gravidanza, lasciando a lui la decisione su come procedere. Questa scelta la mette in una posizione difficile, poiché il futuro del bambino dipende dalle decisioni che prenderanno entrambi. María Fernández, d’altra parte, esprime il suo malcontento riguardo alla relazione con Salvador, ora che sono separati, evidenziando il dolore e la confusione che la separazione ha portato.

Le tensioni tra i personaggi e i segreti svelati

Jana, che si trova in una situazione complicata, respinge l’offerta di denaro del marchese, ma scopre in camera una borsa piena di soldi. La sua decisione di restituirla alla marchesa è segnata da rabbia e frustrazione. Cruz, irritata, rimprovera Alonso per il suo tentativo maldestro di comprare il silenzio di Jana, avvertendolo che non sarà così che riusciranno a liberarsi di lei. Pía, tornata a La Promessa, viene accolta calorosamente dalla servitù, ma Petra è risentita con Rómulo per non averla informata dei suoi piani. Rómulo si giustifica, rivelando che in passato qualcuno ha visto Pía parlare con Gregorio, il che ha minato la sua fiducia.

Le relazioni complicate e i conflitti familiari

Manuel, in cella, respinge le accuse di Burdina, spiegando che i soldi ritirati servivano a proteggere Pía da Gregorio e che i biglietti del treno erano destinati a un matrimonio segreto. Curro cerca di consolare Jana, rivelandole che Julia sta ponendo troppe domande sulla loro relazione. Nel frattempo, Catalina, in preda alla disperazione, rivela a Simona di essere incinta, dando vita a un acceso confronto tra le due, al quale si unisce anche Rómulo. Petra e Ricardo, invece, discutono della morte della madre di Santos, un argomento che continua a pesare sulle loro coscienze.

La situazione di Manuel e i segreti di Santos

Jana rischia il licenziamento a causa della sua relazione con Manuel, ma Cruz decide di trattenerla fino al ritorno del giovane dalla prigione. Nel frattempo, Manuel trascorre il tempo in cella leggendo le lettere d’amore che Jana gli invia. Ricardo affronta Rómulo per le bugie riguardanti Pía, ma la donna, il giorno successivo, si presenta da Ricardo per chiarire la situazione. Tuttavia, lui, ferito, rifiuta di riavvicinarsi. Catalina, seguendo il consiglio di Simona, cerca di sistemare le cose con Pelayo per il bene del bambino che aspetta.

La confusione e le scelte difficili

Cruz e Alonso, nonostante i dissapori, uniscono le forze per trovare una soluzione alla situazione di Manuel. Santos, ascoltando casualmente una conversazione, scopre che il padre gli ha sempre nascosto la verità sulla morte della madre e decide di parlarne con donna Petra. La partenza improvvisa di Rómulo per occuparsi della liberazione di Manuel crea confusione tra la servitù e insospettisce i De Lujan. Il capitano de La Mata cerca di scoprire i veri motivi dietro a questa decisione, ma senza successo.

Il ritorno di Pía e le tensioni crescenti

Margarita, desiderosa di riconciliarsi con il conte de Ayala, decide di sorprenderlo scegliendo il menù delle nozze con l’aiuto di Martina, Julia e Lope. Pía torna a chiedere lavoro a La Promessa, ma Petra, incaricata di riferire alla marchesa, riceve ordini da Cruz di allontanarla se dovesse ripresentarsi. Santos, stanco delle menzogne, viene spronato da Petra a scoprire la verità, anche a costo di agire alle spalle del padre. Jana e Manuel si ritrovano, felici di rivedersi, ma i marchesi pretendono che il giovane sia più discreto nel manifestare i suoi sentimenti.

Le rivelazioni e le conseguenze

La servitù si rallegra per il ritorno di Manuel, ma rimane scioccata nel scoprire che Rómulo si è dichiarato colpevole della morte di Gregorio. Petra rimprovera il conte de Ayala, definendolo egoista, mentre Margarita e lui scelgono insieme il menù del banchetto. Catalina si sfoga con Simona, consapevole che il tempo stringe e Pelayo non ha ancora deciso cosa fare. Cruz si oppone fermamente al ritorno di Pía a La Promessa, ordinando a Petra di cacciarla se dovesse tornare. Vera, infine, è turbata quando scopre che le cuoche sono venute a conoscenza del suo segreto.

