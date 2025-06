Anticipazioni e trame settimanali di “Tradimento”: eventi dal 22 al 27 giugno 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le trame della serie “Tradimento” si fanno sempre più intricate e coinvolgenti. Nella settimana dal 22 al 27 giugno 2025, gli eventi si susseguono con colpi di scena che tengono i telespettatori con il fiato sospeso. Ozan, uno dei protagonisti, è convinto che il presunto suicidio di Ipek sia solo una messinscena. La sua determinazione a scoprire la verità lo porta a discutere con Sezai, cercando di convincerlo che Ipek potrebbe essersi salvata dall’incidente. Ozan suggerisce che la giovane donna potrebbe essere riuscita a uscire dall’auto e, in preda all’ipotermia, possa essere svenuta in un luogo isolato. Anche Umit condivide questa visione, alimentando la speranza di una possibile sopravvivenza di Ipek.

La tensione familiare e il conflitto tra Mualla e Oylum

Nel frattempo, la situazione in casa di Guzide si complica ulteriormente. Mualla irrompe nella dimora, scagliandosi contro Oylum per aver tradito Kahraman. Nonostante gli sforzi di Guzide e Oylum per farla allontanare, Mualla si rifiuta di lasciare la casa e insiste nel voler prendere il bambino. L’arrivo di Kahraman, che porta un mazzo di fiori per Oylum, aggrava la tensione. Furioso per la scenata della zia, Kahraman incarica Ensar di allontanarla. Mortificato, si scusa con Oylum, implorandola di tornare insieme, ma lei decide di andarsene, lasciando Kahraman in uno stato di profonda tristezza.

Le ricerche di Ipek e le scoperte di Yesim

Le ricerche di Ipek continuano senza risultati, mentre Serra vive un momento di crisi, avvertendo nausea davanti ad Azra, ma preferisce non rivelare il suo stato. Sezai, nonostante le difficoltà, insiste affinché le ricerche proseguano. In un approccio diverso, Yesim decide di bussare porta a porta nei dintorni del luogo in cui è stata trovata l’auto di Ipek, convinta che la ragazza sia ancora viva. La sua intuizione si rivela corretta: dopo diversi tentativi, Yesim scopre Ipek nascosta nella casa di Mustafa e Iffet.

Felicissima, Yesim corre a informare Oltan, che si precipita da Ipek per affrontarla. Dopo un confronto, Oltan la lascia, ma non prima di riferire tutto a Guzide, che si affretta a raggiungere Sezai. La reazione di Sezai è furiosa e delusa, tanto da cacciare di casa sia Ipek che Neva, rifiutando di ascoltare le loro spiegazioni.

La richiesta di aiuto di Kadriye e il matrimonio di Sezai e Guzide

In questi giorni turbolenti, Guzide riceve la visita di Kadriye, una donna disperata che le chiede aiuto per ritrovare il figlio che le è stato portato via anni fa. Nel frattempo, Ipek cerca di riconquistare Oltan, ma viene brutalmente allontanata dalle sue guardie. La situazione si complica ulteriormente quando Sezai si presenta da Guzide con una proposta di matrimonio, che lei accetta. Il giorno seguente, i due celebrano le nozze, un evento che segna un nuovo inizio per entrambi.

Il ritorno a casa di Selin e l’incidente di Kahraman

Selin, dopo un lungo periodo di ricovero, viene finalmente dimessa dall’ospedale e torna a casa, dove trova Serra pronta ad accoglierla. Nel frattempo, Ozan chiede a Oylum di portargli i suoi abiti al cantiere, per riuscire a partecipare alle nozze. Proprio quando Oylum arriva, Kahraman si trova coinvolto in un incidente mentre cerca di salvare Ozan da un pericolo imminente. Rischiando la vita, Kahraman viene sepolto sotto una montagna di terriccio scaricato da un camion. Trasportato d’urgenza in ospedale, subisce un delicato intervento per la rimozione della milza e viene ricoverato in terapia intensiva, lasciando i familiari e gli amici in ansia per le sue condizioni.

