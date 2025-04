Anticipazioni e colpi di scena nella puntata de La Promessa del 21 aprile su Rete 4

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La soap opera La Promessa continua a catturare l’attenzione del pubblico con le sue intricate trame e i colpi di scena. La puntata di lunedì 21 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4, offrendo ai telespettatori un’anteprima ricca di emozioni e decisioni cruciali per i protagonisti. Margarita si trova di fronte a una scelta fondamentale riguardo al suo futuro con Ayala, mentre Lope percepisce i dubbi di Salvador sul matrimonio con Maria. Nel frattempo, Jana e Manuel continuano a pianificare il loro avvenire insieme. La serie è accessibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, permettendo a tutti di non perdere nemmeno un momento di questa appassionante storia.

Riepilogo della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, i personaggi principali hanno affrontato sfide emotive significative. Catalina e Pelayo hanno tentato di ricostruire la loro relazione, mentre Jana ha espresso fiducia nel fatto che Manuel potrà aiutarli a salvare Pia. Don Romulo ha avvertito il marchesino che alcuni occhi indiscreti lo hanno visto in compagnia della cameriera, creando tensione e preoccupazione.

Il maggiordomo ha avvisato il marchesino della necessità di informare Don Alonso riguardo alla situazione, ma il giovane ha chiesto del tempo, promettendo di affrontare i genitori non appena si presenterà l’occasione giusta. Nel frattempo, Pia, grazie all’assistenza di Manuel, si prepara a lasciare la grotta per trasferirsi nella vecchia capanna di Ramona, un passo importante verso la sua libertà.

Anticipazioni della puntata del 21 aprile

Le anticipazioni per la puntata di lunedì rivelano che Margarita si trova a un bivio cruciale: deve decidere cosa fare riguardo al suo futuro con Ayala, specialmente dopo gli eventi recenti che l’hanno coinvolta. Maria Antonia, nel frattempo, si prepara a lasciare la tenuta, mentre Cruz trama per ottenere una rivincita. La marchesa, in un gesto significativo, saluta Don Alonso con un dono che lo colpisce profondamente.

Lope, attento osservatore delle dinamiche tra i personaggi, nota che Salvador non è più certo di voler sposare Maria, nonostante i suoi sentimenti per lei. Il cuoco lo esorta a prendere una decisione chiara, mentre Santos si impegna a dimostrare di meritare il suo nuovo ruolo di valletto personale di Curro, cercando di guadagnarsi la fiducia del suo superiore.

Simona si dedica a Virtudes, mostrando la sua volontà di aiutarla in un momento difficile. Jana e Manuel, infine, continuano a sognare un futuro insieme, ma una decisione del marchesino potrebbe avere ripercussioni significative per entrambi, aggiungendo ulteriore suspense alla trama.

Con questi sviluppi, La Promessa si conferma come una delle soap opera più seguite, capace di mantenere alta l’attenzione del pubblico con storie avvincenti e personaggi complessi.

