Anticipazioni delle puntate di Tradimento: cosa accadrà dal 15 al 21 giugno 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Le attese puntate della soap opera turca Tradimento stanno per tornare in onda su Canale 5, dal 15 al 21 giugno 2025. Gli episodi, trasmessi quotidianamente nel pomeriggio e la domenica in prima serata, promettono colpi di scena e intrighi avvincenti. Scopriamo insieme le anticipazioni delle trame che ci terranno incollati allo schermo.

Tolga e Oylum in una situazione complicata

Nelle prossime puntate, il personaggio di Serra si rivela astuto nel manipolare Tolga, facendogli credere che tra loro ci sia stata un’intimità che lui stesso non ricorda a causa di una serata di eccessi. Serra, nel frattempo, rivela ad Azra di aver preso la decisione di far internare Selin in un istituto psichiatrico, un passo che segnerà profondamente la trama. Parallelamente, Ipek trama vendetta contro Yesim, coinvolgendo Azra, che accetta con entusiasmo di partecipare a questo piano, stanca del suo ruolo subordinato di colf e baby-sitter.

Quando Yesim e Umit ricevono un invito per un programma televisivo, Tolga si confronta con suo padre, sospettando che quest’ultimo stia avviando una nuova relazione. La conversazione si sposta anche sulla situazione di Selin, creando tensione tra i personaggi. Azra, nel tentativo di scoprire di più sulla sorella, visita Serra, mentre Tolga incontra Asli, un’amica di lunga data tornata dall’India. Asli, desiderosa di rivedere Tolga e Oylum insieme, organizza un incontro a sorpresa, ma un tragico evento interrompe i loro piani: un proiettile, sparato da una coppia di vicini durante una violenta lite, colpisce Asli. Questo incidente porta Tolga e Oylum a essere convocati dalla polizia per testimoniare, mentre Kahraman, insospettito dalla situazione, si reca in commissariato scoprendo che la sua promessa sposa si trovava con l’ex fidanzato.

Tarik sotto pressione: il ricatto di Mike

Un altro filone narrativo coinvolge Tarik, che si trova a dover affrontare un ricatto da parte di Mike, un investigatore privato assunto da Kadir Akinaslan. Mike possiede foto compromettenti che rivelano la relazione tra la moglie di Kadir e il migliore amico di Tarik, Kaya Erduz. La richiesta di Mike è di 100 mila dollari, ma Tarik rifiuta di cedere. Mike, non avendo ottenuto ciò che desiderava, decide di contattare Guzide e Yesim, offrendo loro le foto per 50 mila dollari. Yesim, astuta, architetta un piano per estorcere a Tarik la somma necessaria per pagare Mike, ma Tarik rimane fermo nella sua posizione.

Nel frattempo, la vedova di Kadir appare in una trasmissione televisiva con l’intento di screditare Yesim e Umit. La situazione si complica ulteriormente quando Yesim riesce a recuperare i soldi della cauzione ma si rifiuta di darli a Tarik. Azra, infine, rivela a Tarik che la chiavetta USB con cui Yesim lo ricatta è in realtà vuota, aggiungendo un ulteriore strato di tensione alla trama.

Kahraman e il suo risveglio

Dopo un intervento chirurgico, Kahraman si risveglia, portando gioia a tutti, in particolare a Oylum. In casa Dicleli, i preparativi per il suo ritorno sono frenetici. Tuttavia, Ilknur assume un atteggiamento autoritario, ma Oznur le ricorda che potrebbe rischiare il licenziamento per aver parlato male di Oylum e Tolga. Quando Kahraman chiama Oylum per testimoniare in commissariato, la sua insicurezza cresce e decide di raggiungerla, scoprendo così che Tolga si trovava con lei.

Guzide e la ricerca di suo figlio

Guzide si reca nuovamente da Dundar per mostrargli il risultato del test del DNA, ma lui si dimostra freddo e distante. Nel frattempo, Sezai ha un malore e viene ricoverato in ospedale, e Ipek non perde tempo per accusare la giudice. Nazan confida a Guzide che Ipek e Oltan hanno una relazione e la invita a parlare nuovamente con Dundar, che potrebbe essere suo figlio biologico. Sezai, dopo essersi ripreso, esce a cena con Kadriye Bedel, mentre Guzide e Tarik decidono di affrontare Dundar per rivelargli la possibilità che sia il loro figlio. Tuttavia, il giovane imprenditore è convinto che si tratti di una trappola e li allontana. Guzide, delusa, pensa di interrompere le ricerche, mentre Sezai si sente amareggiato e si rivolge a Ozan per ricevere supporto.

Tradimento va in onda tutti i giorni alle 14:10 e il sabato alle 15:10 su Canale 5, offrendo ai telespettatori un mix di emozioni e colpi di scena che non deluderanno le aspettative.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!