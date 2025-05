Anticipazioni delle nuove puntate di Tradimento: eventi chiave dal 2 al 7 giugno 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le nuove puntate della soap opera turca “Tradimento” andranno in onda su Canale 5 dal 2 al 7 giugno 2025, portando con sé una serie di eventi drammatici e colpi di scena. Gli spettatori possono aspettarsi tensioni familiari, rivelazioni scioccanti e momenti di grande emozione. In particolare, il personaggio di Guzide si troverà in una situazione pericolosa, mentre Yesim scoprirà l’identità dell’attentatore. Ecco cosa accadrà nei prossimi episodi.

Anticipazioni Tradimento – puntata lunedì 2 giugno

In occasione della Festa della Repubblica Italiana, la puntata di “Tradimento” non sarà trasmessa. Gli appassionati della soap dovranno attendere il giorno successivo per rientrare nel mondo dei protagonisti e delle loro complicate vicende.

Anticipazioni Tradimento – puntata martedì 3 giugno

Martedì 3 giugno, Guzide si troverà a dover affrontare una delusione profonda a causa della situazione con Ipek. In cerca di conforto, si sfogherà con suo figlio Ozan, il quale farà del suo meglio per consolarla e supportarla in questo momento difficile. Nel frattempo, Sezai rientra a casa e scopre Ipek intenta a preparare le valigie. La giovane, sopraffatta da una crisi di pianto, rivela al padre la sua intenzione di andarsene, sentendosi incompresa e non accettata. Sezai cercherà di calmarla e convincerla a rimanere, ma la situazione si fa tesa. Parallelamente, Oylum si precipita in ospedale, preoccupata per le condizioni di Kahraman. Fortunatamente, il giovane sta bene, e la figlia di Guzide, sollevata, si abbandona a un pianto di gioia tra le braccia di Kahraman.

Anticipazioni Tradimento – puntata mercoledì 4 giugno

Nella puntata di mercoledì 4 giugno, Oylum e Kahraman rimangono in ospedale in attesa di notizie sugli uomini coinvolti nell’incidente. L’arrivo di Nazan e Mualla complica la situazione: le due donne iniziano a sospettare che tra Oylum e Kahraman ci sia un legame più profondo. Tornati a Istanbul, Oylum si rende conto di provare sentimenti forti per Kahraman, ma cerca di negare questa realtà. Nel frattempo, riceve un video che mostra Tolga in compagnia di diverse donne, un evento che non passerà inosservato e che avrà ripercussioni nei giorni successivi.

Anticipazioni Tradimento – puntata giovedì 5 giugno

Giovedì 5 giugno, il video di Tolga, visibilmente ubriaco a una festa, diventa virale, attirando l’attenzione di tutti. Serra e Azra commentano la situazione, ma Oltan, sentendo le loro parole, si scaglia contro Azra, accusandola di usare termini offensivi nei confronti di suo figlio. Serra cerca di difendere l’amica, ma la situazione si complica quando Oltan realizza che Azra è stata la testimone che ha fornito false informazioni per far arrestare Tolga. Questo episodio genera tensioni all’interno del gruppo, mettendo a dura prova le relazioni tra i personaggi.

Anticipazioni Tradimento – puntata venerdì 6 giugno

Venerdì 6 giugno segna un momento importante per Kahraman e Oylum, che ufficializzano il loro fidanzamento e iniziano a parlare di matrimonio. La notizia sorprende Ilknur, che non si aspettava un passo così deciso. Nel frattempo, Mualla sorprende Ilknur mentre attacca Oylum, e le intima di non immischiarsi. Tolga, rendendosi conto di non avere più chance con Oylum, torna da Selin chiedendo perdono e promettendo di essere un marito migliore. Azra, nel frattempo, si trasferisce a casa di Tarik con Yesim e la piccola Oyku per prendersi cura della bambina. Durante la colazione, la famiglia di Guzide scopre che l’ex giudice è scampata a un grave incidente, un evento che getta un’ombra su tutti.

Anticipazioni Tradimento – puntata sabato 7 giugno

Sabato 7 giugno, Sezai invita Guzide a un ristorante immerso nella natura, dove le chiederà di sposarlo, un momento romantico che potrebbe cambiare le loro vite. Nel frattempo, Yesim, grazie a una cliente di nome Begum, scopre l’identità di chi ha tentato di investire Guzide: si tratta di Ipek. Questo porta Yesim a contattare Sezai, il quale avrà un confronto acceso con sua figlia. Ipek confessa di essere tornata dal Canada per vendicarsi di Guzide, rivelando un lato oscuro del suo carattere. Successivamente, Ipek chiede aiuto a Tarik per allontanare Guzide da Sezai. Nel frattempo, Numan viene colpito da un’emorragia cerebrale, e Sezai si precipita al suo fianco. Guzide annuncia il suo imminente matrimonio con Sezai, mentre Ozan inizia a lavorare nell’azienda dei Dicleli, nonostante il disappunto di sua madre. Infine, Selin e Tolga ottengono l’affidamento di una bambina, un passo significativo per la loro famiglia.

