Anticipazioni della soap opera Tradimento: tensioni e rivelazioni nell’episodio del 24 aprile 2025

Le anticipazioni dell’episodio di Tradimento, in programma su Canale 5 il 24 aprile 2025, offrono uno sguardo intrigante sugli sviluppi della trama. In questa puntata, i personaggi si trovano ad affrontare situazioni critiche e scelte difficili, con Zelis che trama contro Behram e Oylum in cerca del suo bambino rapito. La soap opera turca continua a catturare l’attenzione del pubblico con colpi di scena e rivelazioni sorprendenti.

Selin e Tolga: un inganno pericoloso

Nella puntata del 24 aprile, Selin si ritrova a discutere animatamente con Serra. La tensione tra le due donne cresce quando Selin scopre che Serra ha speso i soldi destinati al pagamento delle bollette per acquistare un paio di cuffie. Questo comportamento irresponsabile infastidisce Selin, che non riesce a trattenere la sua frustrazione. Mentre la discussione si intensifica, la notizia della scomparsa del piccolo Can, figlio di Oylum e Behram, irrompe in televisione, portando preoccupazione e ansia. Selin, colpita dalla notizia, contatta immediatamente Tolga, il quale sta uscendo dall’ospedale insieme a Oltan. In un tentativo di nascondere la verità, Tolga mente a Selin, affermando di trovarsi ancora ad Ankara, mentre in realtà è molto più vicino di quanto lei immagini.

Oylum in cerca di risposte

Oylum, ancora traumatizzata dopo il risveglio dal coma, scopre con angoscia che il suo bambino, Can, è scomparso. Determinata a ritrovare il figlio, Oylum è pronta a tutto, nonostante le sue condizioni di salute siano ancora fragili. Dopo aver ricevuto il via libera per essere dimessa dall’ospedale, decide di recarsi a casa di Mualla, convinta che il bambino possa trovarsi lì. Tuttavia, la sua ricerca prende una piega inaspettata quando si imbatte in Kahraman, il cugino di Behram. La tensione cresce mentre Oylum cerca di capire chi possa essere il responsabile del rapimento, con il sospetto che Mualla possa essere coinvolta.

Zelis e il tentato omicidio di Behram

In un altro filone narrativo, Zelis si trova in una situazione disperata. Ricattata da Behram, che ha scoperto la sua infedeltà, Zelis decide di agire. Convinta che l’unico modo per liberarsi della minaccia rappresentata da Behram sia eliminarlo, si reca di nascosto nella sua stanza d’ospedale con l’intento di ucciderlo. Tuttavia, quando si trova faccia a faccia con lui, Zelis si ferma, incapace di portare a termine il suo piano. Nel frattempo, Kahraman scopre una verità scioccante: è stata sua zia Mualla a rapire Can. Questa rivelazione lo costringe a riflettere su come procedere, se denunciare la zia o mantenere il segreto per proteggerla.

Programmazione della soap opera Tradimento

Tradimento va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14:10, con un appuntamento speciale il venerdì sera alle 21:35. Inoltre, il sabato e la domenica, gli episodi sono trasmessi rispettivamente alle 14:35 e alle 14:20. Gli appassionati della soap possono seguire le avventure dei protagonisti e scoprire come si evolveranno le intricate dinamiche tra i personaggi. Le anticipazioni settimanali dal 20 al 26 aprile 2025 promettono ulteriori colpi di scena e sviluppi emozionanti.

