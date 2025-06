Anticipazioni della soap opera Tradimento: tensioni e nuove responsabilità in arrivo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le anticipazioni della soap opera turca Tradimento, in onda su Canale 5, rivelano colpi di scena e sviluppi intriganti per l’episodio del 7 giugno 2025. In questo episodio, Yesim si dedica a un’indagine per scoprire chi ha tentato di uccidere Guzide, mentre Tolga e Selin si preparano a un’importante decisione per la loro famiglia.

Oltan scopre un sabotaggio

Nella puntata del 7 giugno, Oltan si trova di fronte a una situazione critica. Viene a sapere che il progetto per la costruzione dell’Hotel Sharya, ricevuto dalla Russia, non corrisponde a quello presentato dalla sua azienda. Ipek, una collaboratrice, inizia a insinuare che Ersin, un altro membro del team, stia cercando di sabotare il suo lavoro. Quando Ersin arriva in ufficio, Oltan lo affronta e chiede spiegazioni. Per difendersi, Ersin accusa Ipek di averlo incastrato, rivelando che i due si conoscono già. Nonostante le sue affermazioni, Oltan non è convinto e decide di denunciarlo, intensificando la tensione all’interno dell’azienda.

Yesim sulle tracce del colpevole

Yesim, preoccupata per la vita di Guzide, decide di non rimanere con le mani in mano. Dopo aver appreso che Guzide è stata quasi investita da un’auto, si mette a indagare per scoprire chi si cela dietro a questo tentato omicidio. Per ottenere informazioni, si rivolge a Begum, una cliente che gestisce un’azienda di sorveglianza. Nel frattempo, Ipek cerca di scusarsi con la giudice per il suo comportamento durante una cena. Rivela che la sua ostilità deriva dalla paura di perdere il padre, Sezai, recentemente ritrovato. Questo momento di vulnerabilità aggiunge un ulteriore strato di complessità ai rapporti tra i personaggi.

Tolga e Selin: una nuova famiglia in arrivo

In un altro sviluppo significativo, Tolga e Selin prendono una decisione importante per il loro futuro. Dopo aver assistito al matrimonio di Oylum e Kahraman, Tolga si rende conto di non poter più ignorare i suoi sentimenti per Selin. Tornato da lei, chiede perdono e le promette di essere un marito migliore. In un gesto sorprendente, propone di allargare la loro famiglia adottando una bambina. Selin accetta con entusiasmo, segnando un nuovo inizio per entrambi. Nel frattempo, Ozan, che ha recentemente ottenuto un riconoscimento come ingegnere, accetta un’offerta di lavoro da Kahraman, che lo vuole come responsabile del cantiere di un grande ospedale a Istanbul. Questo sviluppo professionale rappresenta un passo importante nella carriera di Ozan e aggiunge un ulteriore elemento di dinamismo alla trama.

Programmazione della soap opera Tradimento

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10 su Canale 5, con un ulteriore appuntamento il venerdì sera alle 21:35. Durante il weekend, la soap è trasmessa nel daytime, continuando a intrattenere il pubblico con le sue intricate trame e i colpi di scena. Gli spettatori possono aspettarsi un mix di emozioni, drammi e nuove avventure che caratterizzeranno i prossimi episodi.

