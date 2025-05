Anticipazioni della soap opera Tradimento: colpi di scena e tensione in arrivo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le anticipazioni dell’episodio di Tradimento, in onda il 17 maggio 2025 su Canale 5, promettono momenti di alta tensione e drammaticità. La soap opera turca continua a catturare l’attenzione del pubblico con una trama avvincente, ricca di intrighi e colpi di scena. In questo episodio, assisteremo a un evento tragico che coinvolge i personaggi principali, in particolare Zelis, Mualla e Ilknur.

Zelis e il tentato omicidio: un piano che si complica

Nella puntata del 17 maggio, Tarik è impegnato a organizzare una fuga clandestina per Zelis, destinazione Grecia. L’avvocato, consapevole della situazione critica in cui si trova la giovane, si attiva per procurarle documenti falsi e assoldare due uomini per aiutarla a scappare. Tuttavia, la notte prima della fuga, Zelis, presa dal panico e dalla disperazione, decide di rubare una pistola e del denaro da Ensar, ritenendo che possano tornarle utili.

Quando Mualla sorprende Zelis mentre cerca ulteriori fondi, tra le due donne scoppia un acceso confronto. La tensione cresce rapidamente, e Zelis, in un momento di follia, punta l’arma contro Mualla. In quel frangente, Ilknur interviene per cercare di fermare la situazione, ma purtroppo viene colpita da un proiettile. Questo drammatico evento segna un punto di svolta nella trama, lasciando gli spettatori con il fiato sospeso e domande su cosa accadrà dopo.

Mualla e il rapimento di Oylum: un piano disperato

Nel frattempo, Mualla, convinta che Oylum sia coinvolta nel tentato omicidio di Behram, decide di ordinarne il rapimento. La donna ha visto un video che la convince della colpevolezza della nuora, mostrando Oylum mentre incontra il sicario di suo figlio. Oylum, rendendosi conto della gravità della situazione, comprende che l’unico modo per salvarsi è raccontare la sua versione dei fatti a Mualla.

Oylum confessa di aver incontrato il delinquente, ma sottolinea che non lo ha fatto di sua iniziativa. Questa rivelazione porta a un cambio di direzione nella narrazione, poiché Mualla inizia a mettere insieme i pezzi del puzzle. La tensione cresce ulteriormente quando si scopre che Zelis è la vera mandante dell’omicidio di Behram, e Mualla si mette subito sulle sue tracce, ignara del fatto che Zelis si nasconde a casa sua, precisamente nella stanza di Ilknur.

Il piano di fuga di Tarik e le conseguenze drammatiche

Con l’emergere della verità sull’omicidio di Behram, Tarik si rende conto della gravità della situazione e decide di intervenire per aiutare Zelis a scappare. La sua determinazione a proteggere la giovane lo spinge a prendere decisioni rischiose, mentre la tensione tra i personaggi aumenta. La fuga di Zelis diventa un tema centrale, e gli eventi si intensificano mentre i protagonisti si muovono in un gioco pericoloso di inganni e verità nascoste.

Il colpo di scena finale, con Ilknur colpita e Zelis che approfitta del caos per fuggire, lascia aperte molte domande sul futuro dei personaggi. La soap opera Tradimento continua a tenere gli spettatori incollati allo schermo, con una trama che si sviluppa in modi inaspettati e coinvolgenti.

Programmazione di Tradimento

La soap opera Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:10 su Canale 5, con una replica il venerdì sera alle 21:35. Inoltre, il programma è trasmesso anche nel weekend durante il daytime, offrendo ai fan numerose opportunità per seguire le avventure dei loro personaggi preferiti. Con una trama avvincente e colpi di scena continui, Tradimento si conferma come uno dei programmi più seguiti della rete.

