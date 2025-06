Anticipazioni della soap opera Tradimento: colpi di scena e dramma nella puntata del 20 giugno 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le anticipazioni della soap opera turca Tradimento, in onda su Canale 5, promettono emozioni forti e colpi di scena per il 20 giugno 2025. In questo episodio, i protagonisti si trovano coinvolti in situazioni complesse e drammatiche che metteranno alla prova le loro relazioni e la loro vita. La trama si sviluppa attorno a Oylum, Tolga e Asli, con eventi che porteranno a conseguenze inaspettate e tragiche.

Sezai dimesso dall’ospedale: una nuova vita da affrontare

Sezai, uno dei personaggi principali, riceve finalmente buone notizie: è stato dimesso dall’ospedale dopo un periodo critico. Tuttavia, il suo rientro alla vita quotidiana non sarà semplice. I medici gli hanno imposto una dieta rigorosa per prevenire futuri problemi di salute, in particolare infarti. Questo cambiamento radicale nella sua routine alimentare rappresenta solo una delle sfide che Sezai dovrà affrontare. La sua preoccupazione principale, però, è il rapporto con Guzide, che ha subito un duro colpo a causa delle recenti rivelazioni. Sezai è determinato a ricucire i legami con lei, nonostante le difficoltà. La sua situazione emotiva è complicata, poiché la perdita della donna che ama lo ha profondamente segnato. La tensione tra i due è palpabile, e il futuro del loro rapporto rimane incerto.

Oltan e il mistero di Kadriye Bedel

Nel frattempo, Oltan si dedica a un’indagine personale che lo porta a incontrare Kadriye Bedel, conosciuta anche come Zennure. Oltan è spinto dalla curiosità di scoprire i segreti del passato di Kadriye, un personaggio enigmatico che potrebbe avere un ruolo cruciale nella trama. La sua ricerca di informazioni non è solo motivata dalla curiosità, ma anche dalla necessità di comprendere meglio le dinamiche che circondano gli altri protagonisti. Oltan si dimostra astuto e determinato, pronto a scavare a fondo per ottenere le risposte che cerca. Questo incontro potrebbe rivelarsi decisivo non solo per Oltan, ma anche per gli sviluppi futuri della storia.

Il piano di Asli: un incontro che si trasforma in tragedia

Asli, amica di Tolga e tornata da un viaggio in India, decide di mettere in atto un piano per riunire Tolga e Oylum. Con astuzia, riesce a portarli a casa sua senza rivelare loro che si sarebbero incontrati. L’intento di Asli è quello di favorire un confronto sincero tra i due, ma la situazione prende una piega drammatica. Mentre Asli lascia i due protagonisti a parlare in privato, una lite tra vicini di casa sfocia in violenza. Un colpo di pistola risuona nell’aria, colpendo Asli e lasciandola gravemente ferita. Questo evento inaspettato non solo interrompe il piano di riconciliazione, ma introduce anche un elemento di pericolo e tensione che avrà ripercussioni su tutti i personaggi coinvolti.

Programmazione di Tradimento: dove e quando seguirlo

La soap opera Tradimento va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14:10, con un’ulteriore messa in onda il venerdì sera alle 21:35. Gli appassionati possono seguire anche il daytime del sabato e della domenica, garantendo così un’ampia disponibilità per non perdere nemmeno un episodio delle avvincenti avventure dei protagonisti. Con una trama ricca di colpi di scena e relazioni intricate, Tradimento continua a catturare l’attenzione del pubblico, promettendo emozioni forti e momenti indimenticabili.

