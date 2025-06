Anticipazioni della soap opera “La promessa”: tensioni e segreti nella puntata di domani su Rete 4

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Domani, 2 dicembre 2025, la soap opera spagnola “La promessa” tornerà in onda su Rete 4 alle 19:40, offrendo ai fan un nuovo episodio ricco di colpi di scena e rivelazioni. Ambientata nella suggestiva Cordova, la serie è disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo cosa ci riserva la trama di questo attesissimo episodio, con protagonisti personaggi alle prese con emozioni forti e segreti inconfessabili.

Riassunto dell’episodio precedente

Nell’episodio precedente, Vera ha vissuto momenti di grande tensione. La giovane ha scoperto che Lope ha rivelato la sua vera identità a Simona e Candela, un tradimento che l’ha spinta a lasciare sia lui che il suo lavoro a “La promessa”. In un colpo di scena, sua madre, la duchessa de Carril, è giunta in suo soccorso, invitandola a riflettere sulla situazione e suggerendole di perdonare Lope. La nobildonna ha deciso di rimanere accanto a Vera per sostenerla in questo periodo difficile.

Nel frattempo, Margarita ha annullato il suo matrimonio con Ayala e ha lasciato a Cruz una lettera misteriosa, alimentando sospetti su un possibile piano segreto. Catalina, felice per la futura unione tra Jana e Manuel, incoraggia Jana a darsi del tu, mentre i preparativi per la festa di Jana proseguono. Tuttavia, il sergente Burdina ha iniziato a sospettare che Manuel possa essere coinvolto nell’omicidio di Gregorio, aggiungendo ulteriore tensione alla trama.

Le tensioni tra Cruz e Manuel

Nella puntata di domani, Cruz si troverà a fronteggiare una situazione difficile. Dopo un acceso confronto tra Manuel e Don Alonso, il padre di Manuel, il giovane sembra disposto a rinunciare al suo titolo nobiliare pur di non abbandonare Jana. Questa decisione sconvolge profondamente Cruz, che si confida con Petra, la quale le consiglia di affrontare Jana e rivelarle la verità riguardo allo scontro tra padre e figlio. Petra sottolinea che Manuel è pronto a sacrificare tutto per amore, un gesto che potrebbe cambiare le dinamiche all’interno della famiglia De Luján.

Jana, ignara di quanto accaduto, rimane scioccata quando apprende la notizia. Non riesce a comprendere perché Manuel le abbia nascosto un fatto così cruciale, capace di stravolgere la vita dei De Luján. Determinata a chiarire la situazione, Jana decide di confrontarsi direttamente con Manuel per ottenere spiegazioni.

I segreti di Pelayo e Catalina

Nel frattempo, Pelayo continua a confidarsi con Don Ricardo, rivelando che il bambino che Catalina aspetta non è suo, ma del mezzadro Adriano, che ha lasciato la tenuta da tempo. Pelayo condivide anche un pensiero oscuro: spera che Catalina perda il bambino, un evento che risolverebbe molti dei loro problemi. Questa confessione mette in evidenza la complessità delle relazioni tra i personaggi e le tensioni che si accumulano nella trama.

Con questi sviluppi, l’episodio di domani promette di essere ricco di emozioni e colpi di scena, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori. “La promessa” continua a esplorare temi di amore, tradimento e segreti, offrendo una narrazione avvincente che tiene incollati gli spettatori allo schermo.

