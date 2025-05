Anticipazioni della soap opera La Promessa: tensioni e segreti in arrivo nella puntata di domani

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La soap opera spagnola La Promessa continua a tenere i telespettatori con il fiato sospeso. Domani, domenica 1 giugno, alle 19:40 su Rete 4, andrà in onda una nuova puntata ricca di colpi di scena e intrighi. Le dinamiche tra i personaggi si intensificano, con Cruz determinata a separare Manuel e Jana. La tensione si fa palpabile, mentre i segreti e le rivelazioni si accumulano, promettendo un episodio avvincente. La serie è disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell’episodio precedente

Nell’episodio precedente, Pelayo si trova in difficoltà a perdonare Catalina, dopo che quest’ultima ha rivelato di aver trascorso una notte di passione con Adriano. La marchesina vive un momento di profonda tristezza, e Simona, sua amica, percepisce il suo stato d’animo. Nel frattempo, Amalia affronta una crisi economica e chiede a Vera di restituire i soldi che ha rubato. Tuttavia, Vera rivela che è stata Cruz a sequestrare il denaro, complicando ulteriormente la situazione.

Amalia decide quindi di chiedere aiuto a Lope, il fidanzato di Vera, sperando che possa convincere la giovane a tornare a casa. In un altro filone narrativo, Maria scopre che Cruz è a conoscenza del matrimonio segreto tra Manuel e Jana, grazie a un quaderno in cui la cameriera ha scritto un racconto ispirato agli abitanti di La Promessa. Maria, furiosa, si scaglia contro Petra, ritenuta responsabile della fuga di notizie. Nonostante le avversità, Manuel non si arrende e continua a nutrire la speranza di sposare Jana.

Anticipazioni della puntata di domani: Cruz trama per separare Manuel e Jana

Nella puntata di domani, le tensioni tra i personaggi si intensificano ulteriormente. Amalia, dopo aver appreso da Vera che il denaro rubato non è più in suo possesso, si rivolge a Lope per chiedere aiuto. La duchessa desidera ardentemente che sua figlia torni a casa e spera che il cameriere possa persuaderla. Tuttavia, il tono di Amalia cambia rapidamente, passando da un atteggiamento amichevole a uno più offensivo, rivelando il suo disprezzo nei confronti di Lope.

Durante la conversazione, Amalia non esita a far capire a Lope di non considerarlo all’altezza di Vera, definendo la loro relazione come un’infatuazione passeggera. Nel frattempo, Julia e Martina, che hanno superato i loro contrasti iniziali, iniziano a legare e si confidano. Julia rivela a Martina il vero motivo della sua presenza a La Promessa: desidera che Curro le racconti la verità su Paco, il soldato tedesco che ha ucciso il suo amato.

Cruz, nel frattempo, non è soddisfatta dei risultati ottenuti fino ad ora. Sebbene sia riuscita a impedire il matrimonio tra Jana e Manuel grazie al manoscritto di Petra e Santos, la marchesa ha in mente un piano più diabolico. Con l’aiuto di Don Alonso, Cruz intende separare definitivamente i due innamorati, minacciando di allontanare dalla tenuta chiunque osi parlare della loro relazione. La situazione si fa sempre più tesa, lasciando i telespettatori in attesa di scoprire come si evolveranno gli eventi.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!