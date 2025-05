Anticipazioni della soap La promessa: tensioni e colpi di scena nella puntata del 12 maggio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 12 maggio 2025, Rete4 trasmetterà una nuova puntata di La promessa, una soap opera che continua a tenere incollati i telespettatori. Le anticipazioni rivelano che i personaggi principali si troveranno ad affrontare situazioni di grande tensione e conflitto, con eventi che metteranno alla prova le loro relazioni e il loro coraggio. In questo episodio, Petra si preoccupa per la salute di Santos, mentre Don Lorenzo si troverà in difficoltà a causa delle conseguenze delle sue azioni.

La salute di Santos e la reazione di Don Ricardo

Nella puntata in onda il 12 maggio, Santos, un giovane dal fisico fragile, continua a mostrare segni di malessere. Dopo un incidente avvenuto con Marcelo, in cui entrambi sono caduti nelle acque gelate di un fiume, le sue condizioni di salute destano preoccupazione. Petra, la governante, non può fare a meno di esprimere la sua ansia e decide di consigliare a Don Ricardo, il padre di Santos, di portare il ragazzo da uno specialista. Tuttavia, questa intromissione non viene presa bene dal maggiordomo, che reagisce con rabbia e le intima di mantenere le distanze.

La fragilità di Santos è accentuata dalla sua storia personale, che include la perdita di Feliciano, un amore importante per Petra. La paura di rivivere un’altra tragedia spinge la donna a cercare di salvare il giovane, ma il suo comportamento suscita l’ira di Don Ricardo, che non tollera le sue continue preoccupazioni. Questo conflitto tra i due personaggi crea un’atmosfera di tensione che promette di svilupparsi ulteriormente nel corso dell’episodio.

Don Lorenzo e i problemi con le marmellate

Un altro personaggio al centro dell’attenzione è Don Lorenzo, che si trova a fronteggiare una situazione critica. Il comandante Alcaraz lo informa che alcuni soldati hanno accusato malessere dopo aver consumato le marmellate fornite dal conte. Queste marmellate, realizzate con ingredienti di scarsa qualità, potrebbero rivelarsi un problema serio per la reputazione di Don Lorenzo.

Il conte è preoccupato che la notizia possa diffondersi e teme soprattutto la reazione di Don Alonso, che ha già manifestato l’intenzione di riprendere il controllo della produzione di marmellate, affidandola a sua figlia Catalina. Nonostante i tentativi di mantenere la situazione sotto controllo, Don Lorenzo si rende conto che la sua posizione è sempre più precaria e che il marchese potrebbe utilizzare questa opportunità per attuare i suoi piani. La tensione cresce, e il conte si trova in una posizione difficile, incapace di evitare che la situazione gli sfugga di mano.

Manuel e la determinazione di fermare Don Gregorio

Manuel, un altro protagonista della soap, ha appreso da Jana la difficile situazione in cui si trova Pia, l’ex governante, a causa delle azioni di Don Gregorio. La condizione di Pia, costretta a subire le angherie del marito, spinge Manuel a prendere una decisione risoluta. Non intende più tollerare il comportamento violento di Don Gregorio e decide di affrontarlo direttamente.

Con un incontro fissato a Lujàn, Manuel si prepara a mettere fine al regno del terrore instaurato da Don Gregorio. Tuttavia, le cose non andranno come previsto, e il giovane dovrà rivedere i suoi piani. Nonostante le difficoltà, la determinazione di Manuel di porre fine a questa situazione insostenibile rimane forte. Questo sviluppo aggiunge un ulteriore elemento di suspense alla trama, promettendo colpi di scena e momenti di alta tensione.

La programmazione di La promessa

La soap opera La promessa continua a intrattenere il pubblico con le sue storie avvincenti e i suoi personaggi complessi. Gli episodi vanno in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 su Rete4, offrendo ai telespettatori un appuntamento quotidiano con le vicende dei protagonisti. Le anticipazioni per la settimana dal 12 al 18 maggio 2025 promettono ulteriori sviluppi emozionanti e colpi di scena che terranno il pubblico con il fiato sospeso.

