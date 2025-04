Anticipazioni della soap “La Promessa”: Pia scopre la verità su Manuel e Jana

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La soap opera “La Promessa” continua a tenere incollati i telespettatori con colpi di scena e intrecci emozionanti. La puntata di martedì 29 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4, e offre un’anticipazione ricca di eventi significativi. Tra relazioni scoperte e tensioni familiari, i personaggi si trovano a dover affrontare situazioni inaspettate. La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, permettendo ai fan di non perdere neanche un momento della trama avvincente.

Riassunto della puntata precedente

Nella puntata precedente, i conflitti tra Pelayo e Catalina si intensificano, complicati dalla presenza del conte, che porta nervosismo tra gli abitanti della tenuta. Durante la colazione, la tensione esplode e Don Alonso è costretto a intervenire per riportare la calma. Teresa, parlando del suo matrimonio, suscita l’irritazione di Petra, che non vede di buon occhio il fatto che la giovane abbia dimenticato Feliciano dopo il matrimonio.

Nel frattempo, un nuovo personaggio entra in scena: Julia Valdes Rodriguez, che si presenta alla tenuta per restituire un orecchino a Martina. Tuttavia, un malore costringe Julia a rimanere a La Promessa, creando nuove dinamiche tra i personaggi. Manuel, preoccupato per la madre, si trova a dover affrontare anche la notizia che Don Lorenzo ha qualcosa di importante da comunicare a Don Alonso.

Pia scopre la relazione tra Manuel e Jana

Nella prossima puntata, Pia sarà testimone di un momento intimo tra Manuel e Jana, scoprendo la loro relazione. Con un gesto di affetto, Pia augura alla coppia buona fortuna e felicità, mostrando un lato comprensivo e affettuoso. Nel frattempo, Martina decide di invitare Julia a rimanere nella tenuta, offrendole supporto e assistenza. Julia, grata per l’accoglienza, inizia a porre domande a Curro riguardo alla guerra, rivelando un interesse per la storia e le esperienze vissute.

Parallelamente, Petra esprime a Santos il suo disappunto per il matrimonio di Teresa, sentendo di non poter interferire nella vita della nuova cameriera di Cruz. La situazione si complica ulteriormente quando Manuel informa Jana che il nuovo parroco di Lujàn è pronto a celebrare il loro matrimonio in segreto. Jana, pur essendo spaventata dall’idea, non può nascondere la sua gioia per questa opportunità, creando un mix di emozioni tra paura e felicità. Don Alonso, nel frattempo, si trova a dover affrontare la tristezza causata dalla confessione di Don Lorenzo e dall’atteggiamento di Cruz, aggiungendo un ulteriore strato di complessità alle relazioni tra i personaggi.

La puntata promette di essere ricca di emozioni e tensioni, con i personaggi che si trovano a dover affrontare le conseguenze delle loro scelte e delle rivelazioni che emergono.

