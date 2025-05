Anticipazioni della soap “La Promessa”: Manuel e Santos al centro della trama del 13 maggio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La soap opera “La Promessa” continua a tenere incollati i telespettatori con le sue intricate vicende. La puntata di martedì 13 maggio andrà in onda alle 19.40 su Rete 4, e le anticipazioni rivelano che i personaggi principali si troveranno ad affrontare nuove sfide e conflitti. I fan della serie possono seguire la trasmissione anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, garantendo così un accesso facile e immediato agli episodi.

Riepilogo della puntata precedente

Nella scorsa puntata, il personaggio di Santos ha attraversato un momento difficile a causa della sua malattia. In sua assenza, Marcelo ha assunto il ruolo di valletto personale di Curro, ma la situazione si è complicata ulteriormente, poiché Marcelo ha combinato diversi guai. Nel frattempo, Curro ha cercato di rimediare al suo comportamento poco rispettoso nei confronti di Julia, scusandosi con lei.

Un altro elemento di tensione si è sviluppato quando la duchessa, madre di Vera, ha approfittato della presenza di Lope in cucina per interrogarlo, rivelando così il turbamento che la casa provoca nella figlia. Jana, invece, ha confidato a Pia il suo desiderio di sposare Manuel in segreto, mentre il marchese si prepara a confrontarsi con Don Gregorio.

La situazione di Santos e il ruolo di Petra

Santos continua a essere in cattive condizioni di salute e riceve le cure di Petra, che si mostra ancora molto arrabbiata con Teresa. La frustrazione di Petra è legata al matrimonio di Teresa con Marcelo, che considera una decisione affrettata. Accusa la cameriera di non aver mai provato un vero amore per Santos, suggerendo che il suo comportamento attuale dimostri una mancanza di rispetto verso il passato.

Questa tensione tra i personaggi mette in evidenza le dinamiche relazionali all’interno della soap, con Petra che si trova a dover gestire non solo la salute di Santos, ma anche i propri sentimenti e le sue convinzioni. La sua rabbia nei confronti di Teresa si riflette nei suoi atteggiamenti, creando un clima di conflitto che potrebbe avere ripercussioni in futuro.

L’incontro tra Manuel e Don Gregorio

Manuel, uno dei protagonisti principali, si prepara ad affrontare Don Gregorio, ma la sua attesa si rivela infruttuosa. Infatti, il marchese ha lasciato una lettera in cui comunica un nuovo appuntamento, costringendo Manuel a rimanere in attesa. Questo sviluppo non solo aumenta la tensione narrativa, ma evidenzia anche la determinazione di Manuel nel voler affrontare le sfide che si presentano.

Nel frattempo, Pelayo ha ricevuto un invito per un’intervista e una sessione fotografica con Catalina, che inizialmente è titubante ma poi accetta, desiderosa di infastidire Cruz. Questa situazione introduce un ulteriore elemento di intrigo e competizione tra i personaggi, rendendo la trama ancora più avvincente.

La puntata del 13 maggio promette di essere ricca di emozioni e colpi di scena, mantenendo alta l’attenzione del pubblico e preparando il terreno per ulteriori sviluppi nelle relazioni tra i personaggi.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!