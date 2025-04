Anticipazioni della soap “La Promessa”: cosa accadrà il 28 aprile 2025 su Rete4

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Le anticipazioni della puntata di “La Promessa” in programma per il 28 aprile 2025 su Rete4 rivelano eventi ricchi di colpi di scena e nuove dinamiche tra i personaggi. In questo episodio, Don Lorenzo svelerà a Don Alonso una verità che cambierà il corso degli eventi, mentre una misteriosa giovane di nome Julia farà il suo ingresso nella tenuta, portando con sé segreti e sorprese.

La rivelazione di Don Lorenzo a Don Alonso

Nella puntata del 28 aprile, in onda alle 19.35 su Rete4, Don Lorenzo si prepara a rivelare a Don Alonso il motivo dell’allontanamento della moglie. Questa confidenza avrà un impatto profondo sul marchese, che si trova già in una situazione complessa. Don Lorenzo, con l’intento di mettere in difficoltà il Lujàn, svelerà dettagli che potrebbero compromettere ulteriormente il già fragile rapporto tra i coniugi. La tensione cresce mentre Don Alonso, ignaro della soffiata del De La Mata, si prepara a ricevere notizie che lo lasceranno sconvolto. La rivelazione di Don Lorenzo non solo chiarirà alcuni aspetti della situazione matrimoniale, ma porterà anche a una serie di conseguenze inaspettate, che coinvolgeranno tutti i protagonisti della storia.

L’arrivo di Julia Valdes Rodriguez

Un altro elemento chiave di questo episodio è l’arrivo di Julia Valdes Rodriguez, una giovane che si presenta alla tenuta con un orecchino appartenente a Martina, perso durante una merenda. La sua presenza porterà un momento di gioia per la marchesina, ma non sarà priva di complicazioni. Infatti, Julia, dopo aver restituito l’orecchino, accuserà un malore e sarà soccorsa da Martina e Curro. Questo gesto di solidarietà darà inizio a una nuova amicizia, ma solleverà anche interrogativi sul passato di Julia e sul motivo della sua visita. La giovane, che si trova in una situazione precaria, verrà invitata a rimanere fino a quando non si sentirà meglio, creando così nuove dinamiche all’interno della tenuta.

Le tensioni tra Pelayo, Catalina e la famiglia Lujàn

Nel frattempo, Pelayo e Catalina continuano a lottare per guadagnarsi l’accettazione della famiglia Lujàn. La loro relazione è messa a dura prova dalle pressioni esterne e dalla resistenza della famiglia, che spera in una separazione. La marchesina, però, è determinata a non lasciare il suo amato e desidera costruire un rapporto sincero e duraturo. Tuttavia, le tensioni aumentano, e una colazione che avrebbe dovuto essere un momento di convivialità si trasforma in un confronto acceso. Questo scontro potrebbe avere conseguenze significative per entrambi, portando a decisioni che cambieranno il loro futuro.

Il ritorno di Teresa e le reazioni della servitù

Un altro sviluppo interessante è il ritorno di Teresa, che si presenta con una sorpresa: si è sposata e suo marito Marcelo l’ha seguita. La scelta di Cruz di farla diventare la sua nuova cameriera personale non è ben vista da Petra, che la considera un’ingrata. Petra accusa Teresa di aver dimenticato troppo in fretta Feliciano, creando un clima di tensione tra le due. Nel frattempo, Vera, infastidita dalle pressioni materne, si confida con Lope, che si offre di aiutarla. Manuel, preoccupato per la madre, cerca di farla sorridere, ma non perde di vista il suo obiettivo principale: salvare Pia.

Anticipazioni settimanali de “La Promessa”

La soap “La Promessa” continua a intrattenere il pubblico con episodi ricchi di emozioni e colpi di scena. Le anticipazioni per la settimana dal 28 aprile al 4 maggio 2025 promettono ulteriori sviluppi intriganti, con nuovi incontri, conflitti e rivelazioni che terranno i telespettatori incollati allo schermo. La serie va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4, offrendo un appuntamento quotidiano con le storie di passione, intrighi e colpi di scena.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!