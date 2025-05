Anticipazioni della soap “La Promessa”: colpi di scena e segreti svelati nella puntata del 7 maggio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La soap opera “La Promessa” continua a tenere i telespettatori con il fiato sospeso, con una nuova puntata in arrivo mercoledì 7 maggio alle 19.40 su Rete 4. Gli sviluppi della trama promettono emozioni forti e rivelazioni sorprendenti, con protagonisti come Julia, Marcelo e Santos, che si trovano al centro di eventi che stravolgeranno le loro vite. La serie è visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, permettendo a tutti di seguire le avventure dei personaggi anche in differita.

Riepilogo della puntata precedente

Nella puntata precedente de “La Promessa”, si è assistito a un acceso confronto tra Maria e Jana. Maria ha rimproverato Jana per aver menzionato le accuse rivolte al defunto barone, insinuando che la sua parola potesse aver turbato Manuel. Questo scambio di accuse ha portato Maria a incolpare Jana della morte di Dolores, nonostante la mancanza di prove concrete.

Nel frattempo, Lope ha rivelato a Vera che sua madre ha intenzione di scrivere un libro contenente le ricette tradizionali della Promessa, un progetto che potrebbe unire la comunità attorno alla cultura culinaria locale. Cruz, dal canto suo, ha deciso di rompere definitivamente con Alonso, schierandosi dalla parte di Lorenzo contro Catalina, creando ulteriori tensioni all’interno del gruppo.

Le anticipazioni della puntata del 7 maggio

Nella puntata di mercoledì, Julia riceve il permesso di restaurare il ritratto di Carmen, la prima moglie di Alonso. Questo incarico non solo le consente di prolungare il suo soggiorno a La Promessa, ma la espone anche a nuove dinamiche con gli altri personaggi. Curro e Martina, infatti, non vedono di buon occhio la sua presenza e sperano che Julia decida di andarsene, alimentando un clima di sospetto nei suoi confronti.

Nel frattempo, Marcelo si dimostra un vero disastro in cucina, creando situazioni comiche e imbarazzanti. Teresa, preoccupata per lui, cerca di trovare un modo per aiutarlo a migliorare le sue abilità culinarie. Tuttavia, Petra, che non ha mai visto di buon occhio Marcelo, è decisa a mandarlo via, risentita per il fatto che lui abbia tradito la promessa di fedeltà a Feliciano sposandosi.

Un altro colpo di scena si verifica quando Santos scopre il diario personale di Maria. La rivelazione del contenuto del diario a Petra non fa altro che alimentare i pettegolezzi e le tensioni tra i personaggi, contribuendo a creare un’atmosfera di crescente inquietudine. Infine, Amalia si avvicina a Vera per condividere una notizia sconvolgente, che potrebbe cambiare le sorti di alcuni personaggi.

Con questi sviluppi, la puntata del 7 maggio si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena, mantenendo alta l’attenzione dei fan della soap.

