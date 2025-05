anticipazioni della seconda stagione di The Family: cosa aspettarsi dal 19 al 23 maggio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La soap opera turca “The Family” continua a catturare l’attenzione del pubblico italiano con la sua seconda stagione, in onda su Canale 5 dal 19 al 23 maggio 2025. Gli episodi, trasmessi dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.15, promettono colpi di scena e sviluppi intriganti nelle vite dei protagonisti. Scopriamo insieme le anticipazioni delle trame di questa settimana.

devin in ansia per la salute di kaya

La situazione si complica per Devin, che è in preda al panico per le condizioni di salute del piccolo Kaya, affetto da una febbre alta. Aslan, preoccupato, si unisce a lei per cercare aiuto dal padre di Devin. Nel frattempo, Aslan riceve notizie preoccupanti riguardo a Ibrahim, che si trova in terapia intensiva. Serap, consapevole delle minacce che riceve dal biondo, cerca di costruire un alibi per difendersi. Per questo motivo, decide di corrompere uno scagnozzo di Ibrahim affinché testimoni a suo favore, affermando di averlo incontrato per affari il giorno del malore.

Parallelamente, İskender e Turgut si recano dalla famiglia di Elif per chiedere la sua mano per conto di Ekrem. Il giovane promette di non farla soffrire, e sia Elif che suo padre accettano la proposta. Tuttavia, Ekrem scopre che Yagmur non è fidanzata con Burak, come aveva inizialmente creduto. Mentre la salute di Kaya sembra migliorare, la tensione aumenta tra Hulya e Cihan, che si scontrano in un acceso dibattito. Hulya suggerisce a Cihan di consultare uno psicologo, mentre lui le fa una previsione inquietante sul suo futuro.

scontri familiari e alleanze inaspettate

La situazione familiare si complica ulteriormente quando Hulya decide di inviare la polizia a casa di Devin per allontanare i bambini. Tuttavia, l’intervento di Nedret, prozia di Zeynep e Kaya, riesce a salvare la situazione. Nedret, furiosa per quanto accaduto, si confronta con Ergun, il quale sembra complice di Hulya in questo piano per separare Devin da Aslan. Nel frattempo, Aslan, preoccupato per la sicurezza dei bambini, decide di portarli via per evitare ulteriori complicazioni.

Cihan, nel frattempo, si trova in una situazione difficile. Ilyas punta una pistola contro di lui, ma Cihan rifiuta di testimoniare contro Serap, lasciandola così in una posizione vulnerabile. Nonostante questo, Cihan ha un piano per liberarla. Melek, un altro personaggio chiave, torna in carcere e affronta Leyla, creando ulteriori tensioni. Hulya, nel frattempo, sembra essere di buon umore, poiché Ibrahim si è risvegliato dalla terapia intensiva.

intrighi e rivelazioni sorprendenti

La trama si infittisce quando Nedret insinua il dubbio in Devin riguardo alla possibile complicità di Ergun e Hulya. Potrebbero aver tramato alle sue spalle per farle credere che non potrà più avere figli a causa di un aborto traumatico. Aslan, nel frattempo, è determinato a trovare la madre e la figlia di Melek, che sono state nascoste da Serap. La tensione cresce quando Aslan e Devin vengono convocati dal preside della scuola dei bambini, il quale annuncia la loro espulsione per decisione del consiglio d’istituto.

In un altro sviluppo, Hulya si infuria quando scopre che la madre di Ekrem ha scelto Nedret per organizzare la cerimonia dell’hennè di Elif. Durante l’evento, un articolo scandaloso sulla presunta morte del marito di Nedret viene pubblicato online, creando scompiglio. Aslan e Devin partecipano a un evento di gala, dove Aslan deve concludere un affare importante, mentre Devin lo supporta. Ekrem, nel frattempo, si trova in difficoltà emotive, poiché sta per sposare una donna che non ama, mentre Yagmur continua a pensare a lui.

arresti e colpi di scena

La settimana culmina con l’arresto di Nedret durante una festa, un evento che segna un punto di svolta nella trama. La tensione tra i personaggi raggiunge il culmine, mentre le alleanze si formano e si rompono. La soap opera “The Family” si prepara a regalare ai telespettatori momenti di suspense e dramma, mantenendo alta l’attenzione su ogni sviluppo.

“The Family” continua a intrattenere il pubblico con le sue intricate dinamiche familiari e i colpi di scena inaspettati, promettendo una settimana ricca di emozioni.

