Anticipazioni della puntata di Tradimento del 28 aprile 2025: Oylum si prepara a combattere

Le anticipazioni della soap opera turca Tradimento, in onda su Canale 5, rivelano colpi di scena che terranno gli spettatori con il fiato sospeso. Nella puntata del 28 aprile 2025, Oylum, esausta di subire le angherie di Mualla, decide di passare al contrattacco. La tensione cresce mentre si avvicina il momento della verità e i segreti iniziano a emergere.

Zelis viene liberata e racconta la verità

Nell’episodio del 28 aprile, che andrà in onda alle 14:10, Zelis finalmente riacquista la libertà e ha l’opportunità di svelare la verità su quanto accaduto. La giovane, che era stata rapita da due uomini, rivela che il piccolo Can è stato portato via da Mualla, che ha addirittura cambiato il suo nome in “Berhan”, in onore del fratello defunto. Questo gesto non solo sottolinea la crudeltà della suocera, ma mette anche in luce la disperazione di Oylum, che si ritrova a dover affrontare una situazione sempre più complessa.

Zelis, inizialmente sospettata di complicità nel rapimento, si dimostra invece una vittima. Mentre Oylum e i suoi familiari cercano disperatamente il bambino, Zelis è legata e imbavagliata nel seminterrato della casa di Mualla. Questa rivelazione cambia completamente le carte in tavola e offre a Zelis l’opportunità di difendere la propria innocenza, svelando i dettagli dell’orrendo piano orchestrato dalla suocera.

Oylum scopre il piano di Mualla

La scoperta che Mualla ha orchestrato il rapimento del piccolo Can e ha cambiato il suo nome in “Berhan” spinge Oylum a prendere una posizione decisa. La giovane, insieme alla cugina Azra, decide di rilasciare un’intervista su una testata online per denunciare le azioni della suocera. Questo atto di coraggio rappresenta un punto di svolta nella trama, in quanto Oylum non è più disposta a subire in silenzio. La sua determinazione a combattere contro Mualla si intensifica, e il pubblico può aspettarsi un confronto diretto tra le due donne.

La decisione di Oylum di parlare pubblicamente della situazione non solo mette in evidenza la sua forza, ma potrebbe anche attirare l’attenzione delle autorità, creando ulteriori complicazioni per Mualla. La tensione tra le due donne raggiunge un nuovo apice, e gli spettatori sono ansiosi di scoprire come si svilupperà questa battaglia.

La programmazione di Tradimento

La soap opera Tradimento continua a intrattenere il pubblico con la sua trama avvincente e i colpi di scena inaspettati. Gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10, con un appuntamento speciale il venerdì sera alle 21:35. Inoltre, il sabato e la domenica, gli spettatori possono seguire le avventure dei protagonisti rispettivamente alle 14:40 e alle 14:30. Con una programmazione così ricca, Tradimento si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti delle soap opera e delle storie avvincenti.

