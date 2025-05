Anticipazioni della puntata di tradimento del 12 maggio 2025: guzide cerca il suo vero figlio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le anticipazioni della soap opera turca “Tradimento”, in onda su Canale 5, rivelano colpi di scena che terranno incollati gli spettatori. Nella puntata del 12 maggio 2025, in programma alle 14:10, si intensificano le ricerche di Guzide per rintracciare il suo vero secondogenito, un viaggio che la porterà a scoprire verità inaspettate e a confrontarsi con le sue emozioni più profonde.

Guzide e la ricerca del figlio biologico

La trama di “Tradimento” si infittisce quando Guzide scopre che Oylum non è sua figlia. Questo evento rappresenta un duro colpo per la donna, che si rende conto di essere stata coinvolta in uno scambio di neonati avvenuto in ospedale al momento della nascita. La consapevolezza di avere un figlio biologico da qualche parte, mai conosciuto, spinge Guzide a intraprendere una ricerca disperata. Sezai, l’avvocato che ha preso a cuore la sua causa, si offre di aiutarla in questa difficile missione. La sua dedizione alla ricerca alimenta tensioni e gelosie, in particolare da parte di Ipek, che non vede di buon occhio l’interesse di Sezai per Guzide.

Sezai, dopo aver svolto indagini approfondite, sembra aver trovato un indizio significativo. Consegna a Guzide un fascicolo riguardante un ragazzo che potrebbe essere il figlio che entrambi cercano. L’emozione di Guzide è palpabile, e la possibilità di un incontro imminente la riempie di speranza. Sezai, anch’esso emozionato, si propone di accompagnarla, creando un momento di grande attesa per i fan della serie. La reazione di Guzide e il possibile impatto su Ipek saranno elementi chiave da seguire in questo episodio.

L’incidente di can e le preoccupazioni di umit

Un altro evento drammatico si verifica nella puntata del 12 maggio 2025, quando il piccolo Can, affidato a una nuova babysitter, cade dal letto. Questo incidente provoca grande preoccupazione in famiglia. Can viene immediatamente trasportato in ospedale per accertamenti, dove i medici eseguono una TAC per escludere eventuali lesioni. Fortunatamente, gli esami rivelano che non ci sono danni, e la famiglia può tirare un sospiro di sollievo.

Nel frattempo, Umit si confida con Ozan, rivelando la sua tristezza per l’ennesimo rifiuto della richiesta di visto per la Svezia, dove vive sua figlia. Questo tema della separazione familiare si intreccia con la ricerca di Guzide, evidenziando le difficoltà e le emozioni legate ai legami familiari. La frustrazione di Umit e il desiderio di riunirsi con la figlia aggiungono un ulteriore strato di complessità alla narrazione, rendendo la puntata ancora più avvincente.

Programmazione e dettagli della soap opera

“Tradimento” è trasmesso su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10, con una replica il venerdì sera alle 21:35. Inoltre, il programma è visibile anche durante il weekend nel daytime. Gli appassionati della serie possono seguire le avventure dei protagonisti e scoprire come si evolveranno le storie di Guzide, Sezai, Can e Umit nelle prossime puntate. Le anticipazioni settimanali, che coprono il periodo dall’11 al 17 maggio 2025, promettono ulteriori sviluppi intriganti e colpi di scena che terranno alta l’attenzione del pubblico.

