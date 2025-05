Anticipazioni della puntata de La Promessa del 19 maggio 2025: rivelazioni e colpi di scena

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le anticipazioni della puntata de La Promessa, in programma il 19 maggio 2025, promettono emozioni forti e rivelazioni sorprendenti. La soap opera di Rete4 continua a catturare l’attenzione del pubblico con una trama ricca di intrighi, segreti e relazioni complesse. In questo episodio, Curro scoprirà che Julia è in realtà Matilde, la fidanzata di Paco, mentre il sergente Burdina porterà notizie tragiche riguardo alla morte di Don Gregorio.

Curro e la verità su Julia

Nell’episodio del 19 maggio, Curro si troverà di fronte a una verità sconvolgente: Julia, la giovane donna che ha conosciuto, è in realtà Matilde, la fidanzata di Paco, un suo commilitone deceduto in guerra. Questa rivelazione avrà un impatto profondo su Curro, che non solo dovrà affrontare il dolore della perdita del suo amico, ma anche il risentimento di Matilde, che lo accuserà di essere l’assassino del suo innamorato. La tensione tra i due personaggi raggiungerà il culmine, costringendo Curro a riflettere sulle sue scelte e sul suo passato.

Matilde, spinta dalla vendetta e dal desiderio di scoprire la verità, si presenterà a La Promessa con l’intento di confrontarsi con Curro. La sua presenza porterà scompiglio all’interno della tenuta, creando un clima di ansia e incertezza. Curro, da parte sua, si sentirà sopraffatto da questa situazione inaspettata e dovrà trovare un modo per gestire il conflitto che si sta sviluppando.

Vera e le preoccupazioni per sua madre

Un altro filone narrativo che si svilupperà in questo episodio riguarda Vera, la figlia della duchessa de Carril. La giovane sarà sempre più inquieta per il comportamento della madre, che continua a frequentare La Promessa con la scusa di scrivere un libro di cucina. Vera teme che le azioni della madre possano metterla in difficoltà, poiché la duchessa sembra intenzionata a riprendersi il controllo sulla vita della figlia, mascherando le sue vere intenzioni.

In un momento di confidenza con Lope, Vera esprimerà le sue preoccupazioni, rivelando di essere inquieta per il modo in cui sua madre sta cercando di conquistare la fiducia delle cuoche della tenuta. Lope, cercando di rassicurarla, le consiglierà di mantenere la calma e di non lasciarsi sopraffare dall’ansia. Tuttavia, la tensione aumenterà quando Catalina e Pelayo, nonostante avessero annullato un incontro con i giornalisti, si troveranno a dover affrontare una situazione imprevista, con i reporter che si presenteranno alla tenuta.

La morte di Don Gregorio

Un evento drammatico segnerà l’episodio: la morte di Don Gregorio. Manuel, dopo aver avuto un incontro con il marchese, si recherà da Don Romulo per discutere di un accordo che potrebbe cambiare le sorti della tenuta. Tuttavia, la situazione prenderà una piega inaspettata quando il sergente Burdina arriverà con notizie devastanti. La notizia della morte di Don Gregorio, assassinato, lascerà tutti sconvolti e in preda al panico.

Il sergente Burdina, portando con sé il peso di questa rivelazione, metterà in moto una serie di eventi che porteranno a interrogativi e sospetti all’interno della tenuta. La scoperta dell’omicidio di Don Gregorio avrà ripercussioni su tutti i personaggi coinvolti, costringendoli a confrontarsi con le conseguenze delle loro azioni e delle loro scelte.

Anticipazioni settimanali de La Promessa

La soap opera La Promessa continua a intrattenere il pubblico con trame avvincenti e colpi di scena. Gli episodi vanno in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 su Rete4, e le anticipazioni per la settimana dal 19 al 24 maggio 2025 promettono ulteriori sviluppi intriganti. I telespettatori possono aspettarsi un susseguirsi di eventi che metteranno alla prova i legami tra i personaggi e porteranno a nuove rivelazioni.

