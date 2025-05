Anticipazioni della puntata de La Promessa del 12 maggio: tensioni e segreti in arrivo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La puntata de La Promessa in onda il 12 maggio alle 19.40 su Rete 4 promette colpi di scena e momenti di grande tensione. Con Santos in cattive condizioni, Marcelo si trova a dover sostituire il valletto, ma la situazione si complica ulteriormente. Scopriamo insieme le anticipazioni di questo episodio ricco di emozioni.

Santos in difficoltà e Marcelo al suo posto

Nella puntata di lunedì, la salute di Santos è compromessa, costringendo Marcelo a prendere il suo posto come valletto di Curro. Tuttavia, il nuovo incarico non si rivela affatto semplice. Marcelo, infatti, si trova a fronteggiare una serie di imprevisti che mettono a rischio l’armonia della tenuta. La sua inesperienza e la pressione della situazione portano a risultati disastrosi, creando tensioni tra i personaggi.

Nel frattempo, Curro, consapevole del suo comportamento ostile nei confronti di Julia, decide di chiedere scusa. Questo gesto di umiltà potrebbe segnare un cambiamento nei rapporti tra i due, ma non è detto che la strada verso la riconciliazione sia priva di ostacoli. La situazione all’interno della tenuta si fa sempre più complessa, con emozioni che si intrecciano e segreti che minacciano di venire a galla.

La madre di Vera interroga Lope

Un altro elemento di tensione si aggiunge alla trama: la madre di Vera decide di interrogare Lope. Questo incontro avviene in cucina, un luogo simbolo di intimità e quotidianità, ma che in questo contesto diventa teatro di interrogatori e rivelazioni. La presenza della duchessa porta a galla questioni irrisolte e segreti che potrebbero avere conseguenze significative per tutti i coinvolti. Vera, nel frattempo, rimane profondamente turbata da questa situazione, segnalando che le dinamiche familiari sono più intricate di quanto sembrino.

Jana e il suo desiderio di matrimonio segreto

Un altro punto focale della puntata è la confessione di Jana a Pia. La giovane rivela di voler sposare Manuel in gran segreto, un desiderio che mette in evidenza il suo desiderio di libertà e di prendere in mano il proprio destino. Questa decisione, però, non è priva di rischi. Jana si trova a dover affrontare non solo le possibili reazioni della sua famiglia, ma anche le conseguenze di una scelta così audace. La tensione cresce mentre il marchese si prepara a confrontarsi con Don Gregorio, determinato a non farsi fermare da nessuno.

La disponibilità della soap in streaming

Per gli appassionati della serie, La Promessa è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Questo permette ai fan di seguire le avventure dei loro personaggi preferiti in qualsiasi momento, garantendo un accesso facile e immediato a tutte le puntate. Con la trama che si infittisce e i personaggi che si trovano a dover affrontare sfide sempre più complesse, il pubblico è sempre più coinvolto nelle vicende che si svolgono all’interno della tenuta.

La puntata del 12 maggio si preannuncia quindi ricca di emozioni, colpi di scena e momenti di grande intensità. I fan non vorranno perdersi gli sviluppi di questa storia avvincente.

