Andrés Velencoso: il volto di Miguel Larrea nella soap Ritorno a Las Sabinas

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La soap opera Ritorno a Las Sabinas ha catturato l’attenzione del pubblico italiano, grazie alla sua trama avvincente e ai personaggi ben costruiti. Tra questi, spicca Miguel Larrea, interpretato dall’attore spagnolo Andrés Velencoso. Questo articolo esplora la biografia di Velencoso, la sua carriera nel mondo della moda e della recitazione, e alcuni aspetti della sua vita privata.

Ritorno a Las Sabinas: il personaggio di Miguel Larrea

Ritorno a Las Sabinas ha debuttato su Rai 1 e ha subito conquistato gli spettatori. La storia ruota attorno a Miguel Larrea, un personaggio complesso che vive una relazione tumultuosa con la promessa sposa Esther Ruiz, mentre il suo passato con Gracia Molina riemerge, portando alla luce sentimenti mai del tutto sopiti. La performance di Andrés Velencoso nel ruolo di Miguel ha suscitato grande interesse, rendendolo uno dei volti più noti della soap. La serie, trasmessa dal lunedì al venerdì alle 16:00, ha già iniziato a costruire una solida base di fan, attratti dalle dinamiche relazionali e dai colpi di scena.

La carriera di Andrés Velencoso: dai modelli al grande schermo

Nato l’11 marzo 1978 a Ledana, in Spagna, Andrés Velencoso ha iniziato la sua carriera come modello. Trasferitosi a Rossa de Mar, Girona, all’età di 15 anni, ha subito mostrato interesse per il mondo della moda, firmando un contratto con Group Model Management. Tuttavia, i suoi inizi non sono stati facili. Dopo un periodo a Milano, dove ha faticato a trovare opportunità, la sua fortuna è cambiata grazie all’incontro con Natalie Kates, un’agente di New York che ha creduto in lui. Questo incontro ha aperto le porte a una carriera di successo, portandolo a lavorare con marchi prestigiosi come Banana Republic e Louis Vuitton.

Nel 2003, Velencoso ha raggiunto la notorietà internazionale, diventando il volto delle fragranze Chanel Allure Homme Sport e successivamente collaborando con Loewe e Jean Paul Gaultier. La sua presenza sulle copertine di riviste di moda e nei campagne pubblicitarie di marchi come H&M e Trussardi ha consolidato la sua posizione nel settore. La sua carriera nel mondo della moda è stata accompagnata da un crescente interesse per la recitazione, che lo ha portato a studiare e a cercare ruoli nel cinema.

Dalla moda alla recitazione: il percorso di Andrés Velencoso

Mentre la sua carriera da modello decollava, Velencoso non ha mai abbandonato il sogno di diventare attore. Ha iniziato a recitare in produzioni spagnole e ha fatto il suo debutto cinematografico nel film Summer Camp. Nel 2017, ha recitato in Edha, il primo drama originale di Netflix prodotto in Argentina, e nel 2021 ha interpretato Armando nella quarta stagione della popolare serie Netflix Elite. Nel 2022, è apparso in Private Affaire, continuando a costruire il suo curriculum nel mondo della recitazione.

Il suo ruolo attuale in Ritorno a Las Sabinas rappresenta un importante passo nella sua carriera, permettendogli di mostrare le sue capacità attoriali a un pubblico più ampio. La soap opera, con la sua trama avvincente e i personaggi ben sviluppati, offre a Velencoso l’opportunità di esplorare le sfumature del suo personaggio, Miguel Larrea, e di interagire con un cast di talentuosi attori.

La vita privata di Andrés Velencoso: relazioni e passioni

La vita privata di Andrés Velencoso è altrettanto interessante quanto la sua carriera. L’attore ha avuto relazioni con diverse celebrità, tra cui Kylie Minogue, con cui ha condiviso una storia d’amore dal 2008 al 2013, e Úrsula Corberó, famosa per il suo ruolo in La Casa di Carta, con cui è stato legato dal 2013 al 2015. Queste relazioni hanno attirato l’attenzione dei media, contribuendo a costruire la sua immagine pubblica.

Oltre alle sue relazioni amorose, Velencoso ha dedicato tempo a migliorare le sue competenze linguistiche, parlando fluentemente spagnolo, catalano, italiano, francese e, naturalmente, inglese. Sul suo profilo Instagram, che conta oltre 595 mila follower, condivide momenti della sua vita professionale e personale, comprese foto dal set di Ritorno a Las Sabinas e viaggi con il suo amato cane. Tuttavia, attualmente non ci sono notizie riguardo a una nuova fidanzata, mantenendo un certo riserbo sulla sua vita sentimentale.

Ritorno a Las Sabinas continua a tenere incollati gli spettatori, grazie alla sua narrazione avvincente e ai personaggi ben delineati, tra cui spicca il carismatico Miguel Larrea, interpretato da Andrés Velencoso.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!