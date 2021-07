Anansi Boys: Delroy Lindo nel cast della serie TV di Amazon

Delroy Lindo è il primo attore scelto per l’adattamento di Neil Gaiman per la miniserie “Anansi Boys”

Anansi Boys: il primo nome per il cast

L’ultimo adattamento di Amazon di Neil Gaiman, “Anansi Boys”, ha appena scritturato un grande talento, Delroy Lindo L’attore avrà un ruolo da protagonista nella serie. Il progetto in sei episodi è stato ufficializzato solo una settimana fa, ma il processo di casting è evidentemente già in corso e le riprese dovrebbero iniziare in Scozia entro la fine dell’anno.

Sir Lenny Henry è pronto a scrivere il progetto insieme a Gaiman, che segue la storia di Charlie Nancy, un giovane uomo continuamente imbarazzato dal suo lontano padre, l’enigmatico Mr. Nancy. Quando il suo vecchio muore, Charlie scopre che non solo era in realtà il dio imbroglione ghanese Anansi, ma che suo fratello segreto Spider entra nella sua vita per introdurre un mix di intrighi e pericolo.

La carrirera di Delroy Lindo

Delroy Lindo si è unito all’ensemble come Mr. Nancy. Una vetrina perfetta per il suo talento, gamma e versatilità. L’attore ha lavorato solidamente per oltre 40 anni. Ha fornito supporto in una serie di successi al botteghino e classici come “Malcolm X”, “Get Shorty”, “Ransom”, “Broken Arrow”, “The Cider House Rules”, “Gone in 60 Seconds” e molti altri. Il successo più grande è arrivato con “Da 5 Bloods” di Spike Lee. Da sottolineare il fatto che è stato in qualche modo sempre lasciato fuori dalla corsa agli Oscar.

Gaiman ha spinto per reclutarlo nel suo progetto, lodando l’abilità di Lindo fino in fondo:“Delroy Lindo è un gigante del palcoscenico e dello schermo, e siamo così fortunati ad averlo. Non vedo l’ora di vedere la sua gravità e il suo fascino essere dispiegati a beneficio di Anansi Boys, poiché interpreta un padre inaffidabile con profondità nascoste. “

Il riscatto di Neil Gaiman dopo “American Gods”

“Lucifer” di Netflix ormai volge al termine mentre su Starz è stato cancellato “American Gods”, ma la rinascita di Gaiman continua con “The Sandman”, “Good Omens 2” e ora “Anansi Boys” in arrivo in streaming. Oltre a co-sceneggiare, Gaiman e Henry sono anche produttori esecutivi insieme a Douglas Mackinnon, Hanelle M. Culpepper, Hilary Bevan Jones e Richard Fee. Il veterano del piccolo schermo Culpepper dirigerà il pilot. Jermain Julien e Azhur Saleem si occuperanno di dirigere gli altri episodi. Non c’è ancora una data di uscita, ma è probabile che “Anansi Boys” sarà presentato in anteprima su Amazon Prime Video nel 2022.

Francesca Reale

29/07/2021