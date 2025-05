Amici 24: tensione e scelte decisive nella settima puntata del Serale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La settima puntata del Serale di Amici 24, in programma per sabato 3 maggio 2025, si preannuncia ricca di colpi di scena e decisioni cruciali. I concorrenti, in attesa dell’esito del ballottaggio tra Chiara Bacci e TrigNO, hanno espresso le loro opinioni su chi meriti di continuare il percorso nel talent show. La tensione cresce all’interno della casetta, dove le dinamiche tra i ragazzi si intensificano.

La scelta di Alessia tra Chiara e TrigNO

Con l’avvicinarsi della settima puntata, i concorrenti di Amici 24 sono stati chiamati a esprimere il proprio parere su chi, tra Chiara Bacci e TrigNO , meriti di proseguire nel programma. Alessia Pecchia, ballerina della squadra di Alessandra Celentano, ha scelto di sostenere TrigNO, una decisione che ha sorpreso e deluso la sua amica Chiara.

Alessia ha spiegato la sua scelta, affermando che entrambi i concorrenti sono molto talentuosi, ma ha ritenuto che TrigNO avesse dimostrato di avere un potenziale unico durante il Serale. “Era una scelta difficile”, ha dichiarato, sottolineando che la sua decisione si basava sulle performance e sull’impatto che i due concorrenti hanno avuto su di lei. Chiara, visibilmente delusa, ha cercato di mantenere la calma, ma il suo disappunto era evidente.

La situazione ha generato discussioni tra i ragazzi, con Alessia che ha cercato conforto da Antonia Nocca e Francesco Fasano. Mentre Francesco ha mostrato comprensione per la scelta di Alessia, Antonia ha espresso una preferenza per Chiara, evidenziando la forza della ballerina. La tensione tra i concorrenti è palpabile, e la domanda rimane: chi sarà costretto a lasciare il programma?

Emanuel Lo e il rifiuto della sfida di Alessandra Celentano

Un altro momento di grande attesa riguarda il ballerino Francesco Fasano e la maestra Alessandra Celentano. Quest’ultima ha lanciato un nuovo guanto di sfida a Francesco, proponendo una coreografia di latino americano contro Alessia Pecchia. Tuttavia, Emanuel Lo, il coreografo di Francesco, ha deciso di rifiutare la proposta.

Emanuel ha spiegato che, a una settimana dalla semifinale, non è il momento giusto per accettare sfide che potrebbero mettere a rischio la preparazione dei suoi allievi. “Non stiamo scappando, è lei che sta scappando da te, ha paura”, ha affermato, sottolineando la necessità di mantenere la concentrazione. La situazione ha creato un clima di tensione tra i due professori, e ci si aspetta che questo conflitto si intensifichi durante la puntata.

Con la settima puntata del Serale che si avvicina, il pubblico è in attesa di scoprire come si evolveranno queste dinamiche e quali saranno le conseguenze delle scelte fatte dai concorrenti. La serata promette di essere ricca di emozioni e sorprese, mantenendo alta l’attenzione su Amici 24.

